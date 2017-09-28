Уникальную операцию провели мукачевские врачи, вернув ребенку нос

30.09.2017 (10:47)

Мукачевские врачи пришили ребенку отрезанный стеклом нос

Об этом страшном, но с хорошим концом случае, рассказал порталу Василий Дячук, врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент.

Однажды, в областную детскую больницу в состоянии испуга привезли ребенка, она захлиналась от крови, а на лице не было... носа. Этот орган привезли в холодовом контейнере. Времени на раздумья у врачей не было, нужно было действовать немедленно.

Как оказалось, десятилетняя девочка заигралась со своими друзьями и с разбега вбежала в стеклянные двери, не заметив их. От удара толстое стекло разбилось, а при падении буквально отрезало ей нос. Взрослые наложили повязку, положили ампутований орган сначала в салфетку, тогда в холодовой контейнер и помчались в больницу.

— От момента такой механической ампутации носа до того, как ребенок попал на операционный стол, прошло около двух часов. На лице пациентки от переносицы полностью, словно ножом, срезало орган обоняния с косточками, хрящами, крыльями, еще и губа была травмирована. За многолетнюю практику немало довелось увидеть, бывало, что ребенка привозили без кончика носа, который откусил собака (тогда восстанавливали орган путем наращивания собственной кожи пациента), но выдержать такую картину было совсем непросто.

Поэтому сначала нужно было остановить кровотечение, обработать специальным розчинок ампутований орган, тогда приступили к работе по сшивке. Пришлось послойно сопоставлять сосудики (в этом участке они очень тонкие, поэтому трудно сшивать), хрящи, кости, нервы, кожу. Нос был бледный и холодный, поэтому высоким был риск не только рубцы, но и того, что орган не приживется. К тому же, на третий день после операции нос почернел... Должен признаться, с тех пор, как к нам попала эта маленькая пациентка, мы не только прилагали все усилия, чтобы спасти ее нос и общий вид, мы молились за нее, — рассказывает Василий Дячук.

По словам господина Василия, уже на четвертый день нос начал приобретать розоватый оттенок, а впоследствии стал ярко красным и теплым. Это означало, что кровоснабжение восстанавливается. Тогда как чувствительность будет возвращаться в течение нескольких месяцев, это продолжительный процесс, нервные связи восстанавливаются значительно дольше. А с целью профилактики тромбообразования были прописаны лекарства и специальную диету, особыми продуктами которой были малина и смородина.

С тех пор прошел месяц, ребенок уже находится под наблюдением столичных специалистов, которые показали, что операция прошла успешно, нос прекрасно прижился, даже рубцов не будет. Поэтому это наша особая радость!

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