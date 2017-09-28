Москаль собирается отправить Савченко под суд

30.09.2017 (14:59)

Москаль подаст в суд на Савченко за клевету

Если Савченко до понедельника не предоставит доказательств «контрабанды сигарет из оккупированных территорий в страны ЕС», то будет отвечать за свою ложь в суде, - сообщает Геннадий Москаль.

- 28 августа нардеп Надежда Савченко в прямом эфире одного из телеканалов голословно обвинила меня и Павла Жебривского в контрабанде сигарет с ОРДЛО в краны Евросоюза, - напоминает Геннадий Москаль. - А потом публично пообещала, что в течение месяца предоставит доказательства этой контрабанды в Генпрокуратуру и СБУ. Месяц прошел, никаких доказательств нет. Видимо, уважаемая народная избранница думает, что можно прийти в студию и нести в прямом эфире любой дурак, которая взбредет ей в голову. Но это не так.

Если до понедельника в Генпрокуратуре или СБУ не будет никаких убедительных доказательств «контрабанды сигарет из ОРДЛО в Евросоюз» через Жебривского и Москаля, я обращусь в суд и привлеку Савченко к ответственности за клевету. Как говорят на Донбассе, «за базар нужно отвечать»!

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