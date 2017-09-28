В Польше произошел скандальный случай дискриминации украинцев

30.09.2017 (16:31)

В Польше обвиняют владельца магазина в дискриминация украинцев

В Польше окружная прокуратура в Щецине открыла производство против владельца супермаркета Bimex Ежи Бител в населенном пункте Барлинек за скандальную табличку о проверке украинцев.

Накануне стало известно, что в польском городе Барлинек владелец супермаркета Bimex Ежи Бител повесил табличку с надписью: "Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подвергается проверке".

"Немедленно сообщаем об этом прокуратуру, представителя гражданских прав и посольство Украины в Польше. Это - скандальный пример дискриминации лиц с учетом их национальности. Мы приложим всевозможных усилий, чтобы лица, разместившие эту надпись, а также лица, которые выполняли этот приказ, понесли соответствующее наказание", - сообщил в соцсетях польский Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии.

Как сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Щецине Иоанна Бирановська-Сохальска, прокуратура автоматически инициировала следствие по этому делу, сразу после появления соответствующей информации в СМИ.

Владелец магазина признался, что не ожидал, что это дело вызовет такой широкий резонанс в Польше, и не только.

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