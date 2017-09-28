В Польше произошел скандальный случай дискриминации украинцев

|В Польше обвиняют владельца магазина в дискриминация украинцев
В Польше окружная прокуратура в Щецине открыла производство против владельца супермаркета Bimex Ежи Бител в населенном пункте Барлинек за скандальную табличку о проверке украинцев.
Накануне стало известно, что в польском городе Барлинек владелец супермаркета Bimex Ежи Бител повесил табличку с надписью: "Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подвергается проверке".
"Немедленно сообщаем об этом прокуратуру, представителя гражданских прав и посольство Украины в Польше. Это - скандальный пример дискриминации лиц с учетом их национальности. Мы приложим всевозможных усилий, чтобы лица, разместившие эту надпись, а также лица, которые выполняли этот приказ, понесли соответствующее наказание", - сообщил в соцсетях польский Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии.
Как сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Щецине Иоанна Бирановська-Сохальска, прокуратура автоматически инициировала следствие по этому делу, сразу после появления соответствующей информации в СМИ.
Владелец магазина признался, что не ожидал, что это дело вызовет такой широкий резонанс в Польше, и не только.
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Польша начала все чаще выдворять украинцев
Рейтинг: 2
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Комментарии
Рейтинг: -4
"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить на рассии, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников".
(Иван Аксаков, из письма к родным).
Рейтинг: 6
свыни ма.йда.ну.тые, что за уродливое образование вы сотворили на месте Украины. Везде визжат как ш.лю.хи недотраханые про агрессию, и тут же дайте больше газа в трубу уважаемый агрессор. Вы не люди с честью и достоинством, вы жалкие черьви безхребетные, вы ничтожество, тьфу...
Рейтинг: 2
Бaндepлогy мoзг нe нyжен,
0н зaл-упaю кoнтужен...
Нe cвоею, a Пaнaса -
Пoбратимa 3,14дapaca..
Boт и сказка нaконец:
К paгyлям пpишел 3,143дец,
И нaвeчно пoселилcя,
И пoвeл иx пoд вeнeц...
Рейтинг: -6
- Куме, а Ви знаєте, у Путіна є величезний шанс отримати Нобелівську премію миру!
- Чи Ви з глузду з'їхали куме? І що він має для цього зробити?
- Піти повіситись.
Рейтинг: 3
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Вчера, 30 сентября, в Конго разбился военный самолет. Ан-12 направлялся в город Букаву и рухнул через несколько минут после взлета. Сегодня стало известно о том, что среди погибших во время крушения на борту самолета находились три гражданина огрызка усраины.
Рейтинг: 3
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Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти ЕГО в Европу
Где надо действовать умом,
Он напрягает только жопу.
И потому-то на Руси
Завещано аж Мономахом:
«Связаться Боже упаси!
С тремя — жидом, хохлом и ляхом «.
Коварен жид, хотя и слеп ;
Кичливый лях — похуже ...(женщины сверхлегкого поведения. Закон о блогерах),
Хохол же — съест с тобою хлеб,
И тут же в суп тебе нагадит.
«Хохлы» Т.Г.Шевченко 1851г.
Рейтинг: -8
«Все, что русские взяли от православия – перекреститься перед тем, как зарубить тебя топором».
Ф.М. Достоевский.
Рейтинг: 2
А мы хохлы хитрее всех - у всех отсасываем и отлизываем.
Рейтинг: 7
Поляк вслух высказал то,что знает вся Европа.Но псих.больному не принято говорить что он больной,смысла в этом просто нету.Поэтому поляка зашикают и будут дальше глубоко соболезновать и втихаря ржать над соседом идиотом,у которого власть и все государство держится на тотальном воровстве и уничтожении нации.Польша терпеливо должна ждать момента раздела бывшей Украины,который всеми силами ускоряют всякими например мовными репрессиями.
Сченевмерла?-вот ключевое слово будущим покупателям,подождать короче надо,больная доходит..
Рейтинг: 3
Кто загадил лес в Карпатах ? Вонь стоит еще с войны.
Это все УПА солдаты. Чумовые серуны.
Дохнут люди, дохнут звери - кто заходит в этот лес.
Все претензии к Бендере Где он? Сдох смердящий бес!
А Шухевич прыщ корявый. В порке явно преуспел:
Всех волков перепоганил. Всех оленей отымел.
Не ходите в лес ребята. Там сидят еще с войны.
Зоофилы, педерасты. Все Шухевича сыны.
Рейтинг: -6
- Что такое прогресс в россии?
- Это когда они сперва догоняли США, потом стали догонять Португалию. А теперь догоняют Румынию...
Рейтинг: 4
...оставив далеко позади вонючий огрызок украины который скатился ниже уровня габона с алкашом и вечным попрошайкой во главе.
Рейтинг: 2
Вот и от поляков пендели посыпались ..румыны ..венгры ..теперь поляки .весь.мир с вами ??? ... Земля вам пухом ....
Рейтинг: -3
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Ватники! Какая вам разница, кто будет пендели давать. Не вашего ума дело! Вашего ума дело - лепить петуха из навоза и жрать блины с лопаты.
Рейтинг: 7
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Это не дискриминация!!!Это европейское отношение к недочеловекам! В любимой кастрюлеголовых Америце раньше были таблички "ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЛЫХ" или черным вход запрещен! ТАК И ЕВРОПЕ И В РОССИИ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬСЯ К ХОХЛОБЫДЛУ! КОЛИ ОНИ НЕ УВАЖАЮТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ВЫВЕСИВ БАНДЕРУ ЗА ГЕРОЯ ТО ПОЧЕМУ ИХ БУДУТ УВАЖАТЬ ДРУГИЕ?
Рейтинг: -7
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Когда Путлер рассуждает о том, что мировое господство будет принадлежать той стране, которая создаст искусственный интеллект, не пугайтесь. Для того, чтобы создать интеллект искусственный, нужно как минимум иметь интеллект естественный. Гомо советикусы им не обладают.
Рейтинг: 3
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Свиномые,а зачем вы воруете в польских магазинах? Европейские ценности и цены не по сельскому карману,чи шо& Не проще как ваш главалкаш Лэдро с протянутой рукой попрошайничать по всему миру?
Рейтинг: -5
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Расея занимает 1/6 часть суши!!!
Ж..а тоже занимает 1/6 часть тела!
Совпадение? Не думаю!
Рейтинг: 3
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Cказал жопоголовый свидун.
Рейтинг: -1
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Жопа у хохла-это то место которым он думает.
Рейтинг: 1
Вы проголосовали ‘против’
огрызок украины - это кусок дерьма из этой жопы.
Рейтинг: -4
Вы проголосовали ‘против’
Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти ЕГО в Европу
Где надо действовать умом,
Он напрягает только жопу.
И потому-то на Руси
Завещано аж Мономахом:
«Связаться Боже упаси!
С тремя — жидом, хохлом и ляхом «.
Коварен жид, хотя и слеп ;
Кичливый лях — похуже ...(женщины сверхлегкого поведения. Закон о блогерах),
Хохол же — съест с тобою хлеб,
И тут же в суп тебе нагадит.
«Хохлы» Т.Г.Шевченко 1851г.
Рейтинг: -3
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На россии раз в 100 лет после обезумевшего Вовы к власти приходит кавказец, который всех будет расстреливать. Так у них принято…
Рейтинг: 1
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в усраине постоянно власть захватывают педики как бандера и ляшко,алкаши типа ЖИДОВ ПО НОВОМУ Вальцмана,которые грабят хохлов и уничтожают их в организованой ими гражданской войне - Антинародной Теророистической операции имея на этом свой бизнес - впаривая гонимым на убой хохлам картонные бронежилеты и продавая их на органы.
Рейтинг: 2
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Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.(Тарас Шевченко «І мертвим, і живим…»; 14.XII 1845
Рейтинг: 1
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«хохол есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете».
(Вурдалак и алкаш Тарас Шевченко).
Рейтинг: -2
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«русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете».
(Иван Тургенев).
Рейтинг: 2
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Что стоишь помятый,
Пьяная скотина,
Президент-кондитер,
Бывшей Украины.
Голову склонил ты,
Под тобою лужа,
И теперь ты нах@й,
Никому не нужен.
Рейтинг: 1
Вы проголосовали ‘против’
М.Ю.ЛЕРМОНТОВ. ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО
Прощай, гнилая Украина,
Страна бандеровских господ,
И Порох пьяный, как скотина,
И ты, им преданный народ!
Прощай, Аваков, мразь с удавкой,
Прощай, Турчинов-каннибал,
И Парубий с безмозглой справкой,
И Гройсман, мелкий феодал!
Прощайте, гнусные уроды,
Давно вас в трибунале ждут,
И не видать вам век свободы,
Когда донецкие придут!
Рейтинг: -5
Вы проголосовали ‘против’
путин у психиатра. Врач рисует треугольник и спрашивает:
- Что видите?
- Правый сектор!
Врач рисует круг:
- Что видите?
- Кружок, а в нем правый сектор! Доктор, что это вы рисуете? Вы случайно не бандеровец?!