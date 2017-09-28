Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 1 октября 2017 г.

01.10.2017 (08:36)

В Ужгороде будет ясно, без осадков

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в горных районах местами: туман, на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-2°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-5°, днем ​​14-19° тепла, в горах местами ночью 0-2° мороза, днем ​​8-13° тепла.

Автодороги: Без осадков. Ночью и утром в горных районах местами туман. Видимость 10 км и более, в тумане 200-500 м.

В Ужгороде: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5°, днем ​​16-18° тепла.

Восход 07:29

Закат 19:11

Температура за последние 130 лет 01 октября:

макс: 24.7° (1975)

мин: -0.4° (1972)

Народный прогноз погоды: 1 октября почитается память мученицы Ариадны. В народе этот день назывался Арина Шиповница, журавлиный лет. Если на Арину журавли полетят, то на Покров (14 октября) будет первый мороз; если нет, то до Артемьева дня (2 ноября) не будет ни одного мороза - «слякоть простоит». Какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.









