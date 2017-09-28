На «БерегФесте» Москаль приветствовал гостей на венгерском языке (ФОТО, ВИДЕО)

01.10.2017 (09:08)

На Закарпатье отгуляли «БерегФест-2017»

Проголосовать за! Рейтинг: 2 Вы проголосовали ‘за’

В субботу на Береговщине отгуляли один из старейших и лучших фестивалей Закарпатья – «БерегФест-2017». В рамках праздника, посвященного сбору винограда, уже традиционно проводят Дни добрососедства Украины и Венгрии.Теперешнему «БерегФесту», который состоялся в сел.Яноши, способствовала солнечная погода, поэтому на него съехалось огромное количество гостей не только из Закарпатья, но и других регионов Украины. И многочисленным туристам было что оценить – костюмированное шествие во главе с мажоретками и духовым оркестром, дегустацию всех возможных сортов вина, которыми так славится Закарпатье, приготовление боґрача и других местных блюд, выставки-продажи сувениров, спортивные соревнования, концертную программу и, конечно же, ожидаемое всеми топтание в бочке свежесобранного винограда босоногими девушками (в процессе до этого древнего народного действа присоединились также босоногие женщины и босоногие бабушки).С венгерской стороны официальными гостями «БерегФеста» стали Уполномоченный правительства Венгрии Иштван Грежа и председатель общего собрания Саболч-Сатмар-Берегской области Оскар Шестак, а Закарпатье представляли руководители ОГА, облсовета и Береговщины. Как и на других подобных фестивалях, Геннадий Москаль свою поздравительную речь произнес на языке национального меньшинства. И хотя его легкий «ирландский» акцент несколько смутил ценителей венгерского языка, гости фестиваля с восторгом восприняли попытки председателя ОГА общаться на языках всех национальных общин, проживающих на Закарпатье.Неофициальным гостем «БерегФеста» стала Оника Левои – жена премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Госпожа Левои и Г.Москаль провели длительную беседу на тему украинско-венгерских связей и жизни венгерского меньшинства на Закарпатье.Праздник в сел.Яноши продолжался до поздней ночи и завершилось массовой дискотекой под открытым небом.