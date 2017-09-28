Организаторы «Мисс Ужгород 2017» приглашают на конкурс девушек

01.10.2017 (09:22)

Команда «Мисс Ужгород 2017» уже готова к юбилейному конкурсу

Организаторы конкурса "Мисс Ужгород 2017" ищут молодых, высоких и ярких девушек. Будут выбирать самую красивую областного центра уже в десятый раз.

"Готовы сообщить, что команда «Мисс Ужгород 2017» уже собрана, это будет десятый, юбилейный конкурс, с невероятной шоу-программой", - сообщили организаторы в "Фейсбуке".

Требования к претенденткам на корону: от 18 и до 23 лет, рост от 170 см.

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