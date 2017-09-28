На Закарпатье проходит этап Кубка мира по авиамодельному спорту (ФОТО)

|Закарпатье принимает небесные бои по авиамодельному спорту
Небесные бои с авиамодельного по авиамодельному спорту проходят в Межгорье Закарпатской области.
Для воздушных поединков выбрали центральный стадион, здесь собрались 37 искусных пилотов со всего мира, которые соревновались в классе F2D, где главная цель в небесной перепалке сорвать ленту модели соперника.
Подобное мероприятие на Закарпатье проводится уже в третий раз.
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