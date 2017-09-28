Венгрия может обеспечить в Закарпатье обучение на венгерском языке

01.10.2017 (12:50)

Будущее пишут на венгерском языке, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 сентября в румынском Клуже заявил, что «будущее пишут на венгерском языке». Он добавил, что национальная миссия Венгрии – найти и сохранить все зарубежные венгерские общины.

«Наша задача – добиться, чтобы они процветали на земле, где родились; могли обучаться на венгерском языке и могли жить как венгры», – подчеркнул Орбан.

Мысли Орбана конкретизировали его однопартийцы. Они считают, что при необходимости правительство Венгрии сможет обеспечить обучение на венгерском в Закарпатье через частные школы и частные университеты. Об этом заявил в Будапеште Ґерґей Ґуляш, руководитель проправительственной фракции ФИДЕС на презентации книги «Национальная политика: в тисках. Аспект – без границ».

Политик правящей коалиции положительно оценивает тот факт, что как правительство Венгрии, так и оппозиция выступают единым фронтом в вопросах национальной политики.

Депутат Европарламента от ФИДЕС Дьердь Шепфлин, выступая на презентации, выразил обеспокоенность тем фактом, что поскольку Украина не является членом ЕС и вряд ли приобретет членство в ближайшее время, новый закон Украины «Об образовании» нельзя рассматривать как вопрос компетенции Европейского союза.

Украинский закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября. 25 сентября его подписал президент Украины Петр Порошенко, при этом призвав Министерство иностранных дел и Министерство образования Украины провести необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы. Он также заявил, что языковая статья закона «Об образовании» соответствует европейским практикам. В Киеве также высказывали мнение, что заключение Венецианской комиссии Совета Европы о этот закон будет на пользу Украины.

Норма закона относительно языка образования, государственной, вызвало критику в некоторых кругах и в Украине (в частности, ее критиковал председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль), и за рубежом. В МИД Венгрии уже обещали блокировать шаги на пути евроинтеграции Украины из-за закона об образовании; в Киеве такие заявления Будапешта назвали истеричными. Кроме того, с критикой закона выступали Румыния, Болгария, Греция, Польша и Россия, а также президент Молдовы.

Министр образования Украины Лилия Гриневич отметила, что закон не лишит права меньшинств на образование на родных языках. Она отмечала, что закон гарантирует национальным меньшинствам изучения их языков. Однако она добавила, что представители меньшинств в Украине, должны свободно владеть украинским, чтобы достичь успеха в Украине. Гриневич также заявила, что языковая статья закона «Об образовании» будет уточнена в законе «О общем среднем образовании».

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