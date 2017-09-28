Гороскоп на неделю (2 - 8 октября)

01.10.2017 (17:01)

Недельный гороскоп с 2 по 8 октября

Недельный гороскоп предскажет Вам, что сулят звезды в ближайшие дни. Вы узнаете о благоприятных днях, наиболее актуальных рекомендациях, а также астрологический прогноз предостережет Вас от ненужных поступков.





Недельный гороскоп поможет вам провести неделю максимально интересно и эффективно!

Овен



В целом будет спокойный и благополучный период, но излишне тоже расслабляться не стоит. Окружающие будут поддерживать вас, друзья составят компанию в делах, только делайте что-нибудь. Погружение в работу станет отличным рецептом от плохого настроения не только для вас, но также и для тех, кого вы сможете уговорить к вам присоединиться. На этой неделе приятные сюрпризы и огорчительные неожиданности будут в основном относиться к работе, но в некоторых случаях будут связаны со здоровьем. В понедельник и среду есть риск излишне себя перегрузить общением с большим количеством людей. Лучше больше времени провести в одиночестве, занимаясь делами. Вам будут удаваться любые задачи, сейчас можно поменять работу или дружеский круг. Во второй половине недели наметиться позитивный сдвиг в финансовой сфере.

Телец



Вы будете улаживать возникающие проблемы на работе. Однако прежде, чем решительно действовать, стоит все тщательно обдумать. Ваша настойчивость и внимание к деталям помогут добиться желаемого. Актуальная проблема может благополучно решиться как бы сама собой. На этой неделе вероятны неожиданные изменения в той части вашей жизни, которая имеет отношение к вопросам карьеры, но будут ли они положительными, зависит лишь от вашего усердия. Если победа достанется относительно быстро, то вам предстоит осмыслить свой успех и понять, что же вы такого натворили, чтобы при случае иметь возможность повторить его. Первая половина недели полна переговоров и встреч, будьте внимательны, убедитесь, что вас понимают правильно, чтобы избежать затруднения в будущем. На четверг желательно не планировать крупных покупок и сделок.

Близнецы



Стоит действовать решительно, воплощая в жизнь свои планы и замыслы, но при этом желательно заручиться поддержкой коллег и начальства. Не принимайте всерьез сплетен и слухов, та как преподносимая информация будет слишком искажена. В первой половине недели особого напряжения на работе не предвидится, поэтому у вас появится больше свободного времени, которое лучше использовать для себя, открывая новые возможности, проявляя свои творческие способности. Середина недели принесет смену настроения, вы станете спокойнее и позитивнее, проснется интерес к работе. В конце недели вам предстоит интересное путешествие или важное дело, которое станет началом в цепи больших достижений.

Рак



Ситуация изменится и позволит совершить рывок в карьере. Но не стоит пытаться решать несколько дел одновременно, лучше не торопиться и сделать все качественно, отложив что-то на потом. Предрассудки и бессознательные страхи, если вы дадите им волю, могут серьезно отравить ваше существование. Не берите на себя чужих забот, ничего не откладывайте на потом - иначе будет поздно. Знакомьтесь с новыми людьми, начинайте новые проекты. В пятницу постарайтесь не связывать себя обещаниями и обязательствами. В конце недели сходите в гости или примите у себя близких друзей: приятно проведете время и узнаете нечто новое и полезное.

Лев



Не время наступать, возможно, даже придется оставить ранее завоеванные позиции. Постарайтесь не хвастаться еще не доведенными до конца делами. Постарайтесь помогать просящим о помощи по мере сил и возможностей, потрудитесь проявить понимание. Желательно умерить ваш бойцовский пыл и работать в команде. Внимательнее отнестись к деловым проектам. Каких-либо непредвиденных проблем неделя не сулит. Реализация намеченных планов должна пройти на хорошем уровне. Чтобы не испортить отношения с начальством, во вторник не принимайте ничего на веру, не предприняв действий по проверке полученной информации. Неординарная идея в пятницу способна дать толчок, позволяющий извлечь максимальную пользу из сложившейся ситуации.

Дева



Разумно не взваливать весь груз забот на себя, а обратиться за помощью к друзьям или близким людям. Могут воплотиться все желания и замыслы. Успех в деловой сфере будет зависеть от умения договариваться и использовать свои связи и знакомства. Не стоит доверять новым коллегам, так как они могут втянуть вас в весьма неприятную авантюру. Ваши замыслы будут реализовываться довольно легко, но только если вы найдете единомышленников. Весьма велика вероятность быть замеченным начальством и оцененным по достоинству. Может возникнуть ситуация, когда вам придется отвечать не только за себя, но и за других. Постарайтесь не распыляться на мелочи. Сконцентрируйте все усилия для достижения одной, главной на данный момент цели.

Весы



Вас всюду будет сопровождать легкий налет таинственности. Вы сможете решить многие задачи с поистине волшебной легкостью. Не принимайте скоропалительных решений, обдумывайте свои поступки по нескольку раз. На этой неделе придется много времени посвятить работе, возможны изменения в личной жизни и на службе. Однако, пожиная плоды своего труда, постарайтесь не расслабляться, иначе ваши планы окажутся построенными на песке. Проявите терпение и не спорьте с коллегами, не бойтесь взять на себя ответственность, от этого вы только выиграете. Улучшатся отношения с официальными инстанциями. А вот в личной жизни, прежде чем принять новое предложение, убедитесь, что это не обман. Намеченная на середину недели поездка может сорваться из-за определенных финансовых затруднений.

Скорпион



Наступает благоприятный период для планирования и обдумывания будущих дел. На работе придется активно действовать и добиваться своих целей. Окружающие люди будут настроены к вам по-доброму и поддержат многие ваши идеи. На этой неделе вы будете склонны к творческому подходу при решении любой проблемы. И это правильно, вы сможете сделать жизнь прекраснее и интереснее. Звезды советуют больше думать об отдыхе, отправиться в путешествие и попасть в лето посреди осени. Такая поездка будет очень удачной и оставит приятные впечатления.

Стрелец



Проявите мудрость и осмотрительность в своих решениях, так как от этого будет зависеть дальнейшее развитие событий в профессиональной сфере и семейной жизни. Свои амбиции следует держать в узде. Появится шанс освоить новую специальность. Ваша интуиция позволит вам действовать решительно, выбирая при этом наиболее удачные направления для приложения усилий. На этой неделе могут активизироваться связи с партнерами из других городов. Однако не помешает посоветоваться со специалистами по спорным вопросам. В среду ситуация может вернуть вас к нерешенным ранее проблемам, постарайтесь найти другие варианты, коль скоро прежние не сработали. В субботу вы сможете порадовать себя каким-то приобретением.

Козерог



Может поразить обилие новых мыслей, идей и планов. Немалую роль в появлении этих идей могут сыграть ваши друзья. В данной ситуации вас стоит включить свою интуицию и здравомыслие, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Однако, если вас ничто не смущает, смело двигайтесь вперед. Приятно ощущать себя значимым человеком, уважение придает уверенность в собственных силах. Начинают укрепляться ваши позиции на работе и в бизнесе. Но справляться с возникающими проблемами и трудностями вам придется самому, без посторонней помощи. Сконцентрируйтесь, соберитесь и действуйте, для вас будет важен любой положительный результат. Будьте внимательны ко всем поступающим предложениям, не упустите свою удачу. Если у вас возникнет желание учиться чему-то новому, постарайтесь его осуществить.

Водолей



Вам придется выбирать: решать проблемы с напряжением сил или прекратить попытки и переждать, пока сложности не закончатся сами собой. Вам будет необходимо почувствовать свою независимость. Возможно пришло время изменить мироощущение и безжалостно выбросить устаревшие взгляды из вашей жизни. На этой неделе возможны новые романы или общение с друзьями, с которыми вы давно не встречались. Во вторник желательно осторожно обращаться с эмоциями ближних, вы можете слишком легко их обидеть. Во второй половине недели есть опасность разочароваться в старых партнерах по бизнесу, ваши отношения могут зайти в тупик. Не пора ли менять работу?

Рыбы



Появится лавина разнообразных возможностей для устройства личной жизни и активного отдыха. Чем меньше вы будете думать о собственной выгоде, тем более удачными окажутся результаты. В ваших силах помочь близким друзьям в сложной ситуации. Придется забыть об отдыхе и покое, на этой неделе вас ожидает много работы. Вторник может оказаться суматошным днем, разнообразные события будут стремительно сменять друг друга. Если хотите справиться с этим и повернуть ситуацию в свою пользу, от вас потребуются недюжинная решительность и быстрая реакция. Не настаивайте на немедленных переменах. Прежде чем что-либо сказать, сначала хорошенько подумайте. Начальство может поддержать ваши новые идеи, если вы сумеете их обосновать.



