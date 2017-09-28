Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 2 октября 2017 г.

02.10.2017 (08:43)

В Ужгороде ясно, без осадков

В Закарпатской области оджидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в горных районах местами: туман, на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-2°. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в горах местами 0-2° мороза, днем 14-19°, в горах местами 7-12° тепла.

Автодороги: Без осадков. Ночью и утром в горных районах местами туман. Видимость хорошая, в тумане 200-500 м.

В Ужгороде: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 3-5° тепла, днем 16-18° тепла.

Восход 07:30

Закат 19:09

Температура за последние 130 лет 02 октября:

макс: 26.5° (1965)

мин: -2.3° (1983)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память мучеников Трофима, Савватия и Зосимы Пустынника. Со 2 октября проходили Трофимовские вечерки - выбор женихов. "На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним". В этот день бывал и первый снегопад. Если к этому дню лист с березы и дуба опал не чисто - надо ждать суровую зиму.









