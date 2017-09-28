На Закарпатье ребенок попал в реанимацию после взрыва газа

|11-летний ребенок постражал при взрыве газа в Закарпатье
Сообщение из приемного отделения Виноградовской РЛ спасатели получили вчера, 1 октября в 14:40 часов.
Как сообщили врачи, к ним на лечение поступила девочка 11-ти лет, жительница села Подвиноградов, с диагнозом: ожоги пламенем нижних конечностей, ягодиц 2-3 степени.
Сейчас девочка находится в реанимационном отделении.
Пожарные отмечают, травмы получены в результате взрыва газовоздушной смеси были при открытии духового шкафа без последующего горения.
-
Закарпатец убил себя взорвав дома газ
Рейтинг: -1