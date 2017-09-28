Польша удвоит объем экспорта газа для Украины

02.10.2017 (11:23)

Польская компания планирует удвоить объемы продажи газа в Украину

Польская нефтегазовая компания PGNiG надеется в этом году удвоить продажи газа в Украину.

Вице-председатель компании Мацей Возняк сказал, что экспорт в соседнюю страну происходит стабильно.

"Мы поставляем газ не только для других продавцов в Украине, а также выиграли тендер на продажу сырья к газопроводной системе и подземным хранилищам в Украине", - отметил он.

В течение 6 месяцев 2016 года Польша продала Украине более 400 млн кубических метров газа. В этом году цифра может удвоиться. Польша может продать Украине 700-800 миллионов кубометров газа.

В прошлом году фирма PGNiG подписала соглашение с украинской компанией ERU Trading о поставках голубого топлива для промышленного сектора Украины.

Напомним, ранее компания заявила, что изучает возможность более широкого присутствия в Украине, однако это осложняется пропускной способностью газопровода из Польши в Украину.

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