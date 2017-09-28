Польша удвоит объем экспорта газа для Украины

|Польская компания планирует удвоить объемы продажи газа в Украину
Польская нефтегазовая компания PGNiG надеется в этом году удвоить продажи газа в Украину.
Вице-председатель компании Мацей Возняк сказал, что экспорт в соседнюю страну происходит стабильно.
"Мы поставляем газ не только для других продавцов в Украине, а также выиграли тендер на продажу сырья к газопроводной системе и подземным хранилищам в Украине", - отметил он.
В течение 6 месяцев 2016 года Польша продала Украине более 400 млн кубических метров газа. В этом году цифра может удвоиться. Польша может продать Украине 700-800 миллионов кубометров газа.
В прошлом году фирма PGNiG подписала соглашение с украинской компанией ERU Trading о поставках голубого топлива для промышленного сектора Украины.
Напомним, ранее компания заявила, что изучает возможность более широкого присутствия в Украине, однако это осложняется пропускной способностью газопровода из Польши в Украину.
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На россии уже и земля плоская, и царь-батюшка на троне...
Осталось аннулировать манифест 1861 года об отмене крепостного права...
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а вот на глобусе огрызка украины галичина горбатая и ЖИДЫ ПО НОВОМУ имеют хохлов во все дыры.
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Как-то жидко серешь сегодня крысенок галицкий.
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Вот так пшеки зарабатывают на тупых кастрюлеголовых сослах,перепродавая им газпромовский газ и зарабатывая свой куш на марже.
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- Доверие - это главная добродетель человека! - говаривал шулер за карточным столом.