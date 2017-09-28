В Закарпатье супружеская пара растрощила палками полицейское авто (ФОТО)

02.10.2017 (12:04)

Закарпатец с женой повредил служебное авто полиции

Сотрудники Ужгородского районного отделения полиции применили спецсредства в отношении нарушителя, который вместе со своей женой повредил служебное авто в пгт. Среднее.

Сегодня, 2 октября, группа реагирования патрульной полиции Ужгородского районного отделения в пгт. Среднее заметила автомобиль «ВАЗ-2101» с неисправным светом. Правоохранители остановили транспортное средство с пассажиром, но водитель категорически отказался предоставлять какие-либо документы на машину и право ею управлять.

Мужчина, который был за рулем, вышел из автомобиля, забежал в ближайший дом и вынес оттуда двухметровую палку. После этого двое лиц из остановленного авто стали бить транспортное средство полиции. Мужчина и женщина повредили переднее, заднее и ветровое стекло машины.

Сотрудники полиции предупредили агрессивных лиц об ответственности за такие действия, после чего правоохранители согласно ст. 44 и 45 ЗУ «О Национальной полиции» применили спецсредства для остановки правонарушения. Свидетелями этого события стало около трех десятков местных жителей. Нарушителей доставили в Ужгородское районное отделение полиции, где установили, что машину побили 33-летний житель пгт. Среднее и его жена.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 342 УКУ, то есть сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования. Никто из участников происшествия не пострадал.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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