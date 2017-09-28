58 человек погибли при стрельбе на фестивале в Лас-Вегасе (ФОТО, ВИДЕО)

02.10.2017 (13:09)

Стрельба в Лас Вегасе: погибли 58 человек и 515 раненых

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По последним данным, 58 человек погибли и еще 515 пострадали в результате стрельбы в Лас-Вегасе на фестивале кантри.Стрельба началась примерно в 22.30 по местному времени (8:30 по Киевскому) в конце программы трехдневного фестиваля кантри музыки на бульваре Лас-Вегаса Стрип. Выступления проходили около отеля и казино Mandalay Bay. Автоматные очереди послышались во время выступления Джейсона Элдина.Полиция сообщила, что , устроивший стрельбу 64-летний Стивен Паддок действовал один.. О мотивах нападавшего не известно.Стивен Крейг Паддок, который совершил кровавое нападение в Лас-Вегасе, не являлся приверженцем ни одной из религий.Об этом рассказал его брат.По его словам, Стивен Паддок не был большим любителем оружия и не являлся религиозным фанатиком. Отмечается, что у Стивена Паддока также была лицензия на охоту на Аляске."Где, черт возьми, он достал автоматическое оружие? У него нет военного прошлого или чего-то подобного", - сказал Эрик Паддок.Аэропорт Лас-Вегаса в связи со случившимся временно приостановил работу.