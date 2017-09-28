СБУ задержала злоумышленников, причастных к диверсиям на Закарпатье (ВИДЕО)

02.10.2017 (15:14)

Злоумышленники собирались взорвать венгерский памятник на Закарпатье

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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в Западной Украине двух злоумышленников во время попытки заложить взрывчатку под памятным знаком одного из национальных меньшинств.Оперативники спецслужбы задержали двух злоумышленников на границе Львовской и Закарпатской областей на Верецком перевале при попытке закладки взрывчатки под памятник «Семь племен венгров». Во время обыска автомобиля задержанных, правоохранители изъяли три боевые гранаты РГД-5 и Ф-1 и другие орудия для совершения преступления.По информации СБ Украины, полученной во время досудебного следствия, диверсанты действовали по заказу бывших функционеров «Партии регионов». Продолжаются неотложные следственные действия.Также о задержании преступной группировки, планировавших взорвать венгерский памятник в Закарпатской области, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Фейсбук."Они ехали взрывать венгерский памятник на границе с Украиной – исполнять очередной заказ. Задание было сделать срочно – в последнее время украино-венгерские отношения натянулись. Теракт против венгерского памятника на Верецком перевале в Закарпатской области должен был подлить масла в огонь", - написал Аваков.Министр уточнил, что преступников задержали возле границы. При задержании у них изъяли специально подготовленное взрывное устройство с присоединенным газовым баллоном для детонации и гранаты РГД-5.