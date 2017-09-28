Полиция Закарпатья просит помочь найти виновников ДТП

02.10.2017 (19:34)

Внимание! Полиция Закарпатья ищет виновников ДТП

26 сентября, около 8:30, на улице Д.Габора в Ужгороде, неизвестный совершил наезд на припаркованный автомобиль марки «Toyota Avensis» и скрылся с места происшествия.

Подобный случай также произошел и в Мукачево 27 сентября, около 18:30, на стоянке ТЦ «Ежедневно», где водитель белого «Mercedes-Benz Sprinter» повредил припаркованный «Mercedes-Benz - C220D».

Уважаемые граждане! Если Вам что-то известно об этих событиях – пожалуйста, помогите нам найти виновных! Не будьте равнодушными, ведь от подобных случаев не застрахован никто, поэтому стоит их предупреждать.

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