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Чтобы увидеть чудо паломники едут в Закарпатье со всей Украины (ВИДЕО)

02.10.2017 (20:29)
В Джублике на Закарпатье можно излечиться от многих болезней
В Джублике на Закарпатье можно излечиться от многих болезней
Увидеть чудо своими глазами! Паломники со всей Украины приезжают на Закарпатье. Там, у источника, детям явился образ Богородицы.
Речь идет об урочище Джублик, что между деревнями Ольховка и Нижнее Болотное на Иршавщине. Вокруг ручья возвели храм, в котором впоследствии начали кровоточить дубовые распятия.
Греко-католический монастырь в Джублике открыт для верующих всех конфессий. Паломники верят: если умыться этой водой, можно излечиться от многих болезней!
Также среди самых распространенных просьб верующих - мир в Украине и мире.
О чудесах, что случаются в этом необычном месте, узнавала закарпатская журналистка Ани Никогосян.
Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня" телеканала "Украина".



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