Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 3 октября 2017 г.

03.10.2017 (07:45)

В Ужгороде будет облачно, вечером мелкий дождь

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, без осадков, лишь вечером 3-го местами дождь. Ночью и утром в горных районах местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-2°, на большей части территории туманы. Ветер южный 5-10 м/сек.

Темпераратура воздуха ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла, в горах местами ночью 0-2° мороза, днем 5-10° тепла.

Автодороги: Без осадков. Ночью и утром на большей части териториї туманы. Видимость хорошая, в тумане 200-500 м.

В Ужгород: Переменная облачность, без осадков, лишь вечером 3-го дождь. Ветер южный до 7 м/сек. Температура воздуха ночью 2-4°, днем 15-17° тепла.

Восход 07:32

Закат 19:06

Температура за последние 130 лет 03 октября:

макс: 25.6° (2000)

мин: -1.8° (1957)

Народный прогноз погоды: 3 октября отмечается день святого Евстафия Плакиды. В народе этот день назывался Астафьевы ветры или Астафий Ветряк. День, как правило, бывал ветренный, и по ветру судили о погоде: если ветер северный - близко стужа; южный ветер - к теплу; западный - к мокроте, дождям, а восточный - к ясной погоде.









