Гигантские пауки нагоняют ужас на закарпатцев (ФОТО)

03.10.2017 (09:40)

На Закарпатье появились гигантские пауки

Тревожные сигналы поступают из разных уголков области. Земляки жалуются что как на огородах в частном секторе, так и в квартирах в последнее время начали появляться пауки больше среднего размера.

«Раньше таких больших видела только в телевизоре, – говорит жительница ужгорода Руслан Смык. – Теперь у меня на балконе поселился с десяток гигантов. Убить их жалею, а снять и выбросить боюсь. Но что-то делать придется, потому что боюсь, что заползут в комнату».

А у жительницы Хустского Ирины Олос пауки оккупировали сарай.

«Захожу туда редко, но теперь холодно, хотела взять топор и немного дров наколоть, чтобы растопить кафельную печку. Смотрю, а на стенах, в углах, вокруг инвентаря паутина, из которой на меня смотрят десятки пауков, которые бы заняли половину моей ладони. Это какие-то не закарпатские существа. Мне от них страшно.

По словам биолога Анастасии Михайлюк, страшитись от членистоногих не стоит, то обычные крестовики, очень распространены в нашей области. Просто за погодные условия они немного претерпели мутации и в этом году наросли больше, чем обычно.

Действительно, если брать во внимание холодную весну, дождливое лето, цветение деревьев в сентябре, то становится понятно, почему обычные пауки превратились в гигантов и нагоняют ужас на закарпатцев.

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В Ужгороде появились опасные пауки (ФОТО)



