На Полонине Руна установили новий Поклонный крест

|На месте сожженного креста на Полонине Руна установили новый
На месте сожженного креста на Полонине Руна вчера, 2 октября в 18-ю неделю по Пятидесятнице в дни попразднства Воздвижения Креста Господня, был установлен новый железный Поклонный Крест.
— По благословению управляющего Мукачевской епархией, Высокопреосвященнейшего Феодора, архиепископа Мукачевского и Ужгородского, благодаря стараниям небуйдижих верующих и жителей Перечинщины святыню было заново восстановлено и в день ее установки отслужен возле нее чин благодарственного молебна, - говорится на сайте Мукачевской православной епархии.
Возглавил молебен наместник Ужгородского Свято-Воскресенского мужского монастыря, председатель Паломнического отдела епархии, архимандрит Марк (Куштан). Участие в молитве также приняли председатели Епархиальных отделов Инновационных проектов (протоиерей Василий Керецман) и Информационного отдела (протоиерей Александр Монич).
Восьми метровый Крест сделан из железа и установлен на высоте 1486 метров. В скором времени планируется свершения полного чина освящение святыни.
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