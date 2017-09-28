На Полонине Руна установили новий Поклонный крест

03.10.2017 (10:29)

На месте сожженного креста на Полонине Руна установили новый

На месте сожженного креста на Полонине Руна вчера, 2 октября в 18-ю неделю по Пятидесятнице в дни попразднства Воздвижения Креста Господня, был установлен новый железный Поклонный Крест.

— По благословению управляющего Мукачевской епархией, Высокопреосвященнейшего Феодора, архиепископа Мукачевского и Ужгородского, благодаря стараниям небуйдижих верующих и жителей Перечинщины святыню было заново восстановлено и в день ее установки отслужен возле нее чин благодарственного молебна, - говорится на сайте Мукачевской православной епархии.

Возглавил молебен наместник Ужгородского Свято-Воскресенского мужского монастыря, председатель Паломнического отдела епархии, архимандрит Марк (Куштан). Участие в молитве также приняли председатели Епархиальных отделов Инновационных проектов (протоиерей Василий Керецман) и Информационного отдела (протоиерей Александр Монич).

Восьми метровый Крест сделан из железа и установлен на высоте 1486 метров. В скором времени планируется свершения полного чина освящение святыни.

-

Вандалы, которые сожгли крест на Полонине Руна арестованы



