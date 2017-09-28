Во Львове горело помещение Сбербанка России (ВИДЕО)

03.10.2017 (11:27)

Ночью во Львове горело помещение Сбербанка

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Сегодня ночью, во Львове в центре города, на улице Чорновола 2, горел Сбербанк России.В результате пожара в помещении Сбербанка России выгорела оргтехника. Об этом сообщил спикер ГСЧС в Львовской области Виталий Туровцев."К нам сообщение поступило в 2:30. На место выехали две пожарные машины. Пожар ликвидировали в 3:06. На время тушения никого в помещении банка не было. Итак, в результате возгорания никто не пострадал. Очаг возгорания был в офисном помещении. Выгорела оргтехника", - сообщил В.Туровцев.Пока причины возгорания неизвестны. Работает полиция и следственно-оперативная группа.Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что помещение банка выгорело в середине.В результате пожара никто не пострадал.