Во Львове горело помещение Сбербанка России (ВИДЕО)
03.10.2017 (11:27)
Ночью во Львове горело помещение Сбербанка
Сегодня ночью, во Львове в центре города, на улице Чорновола 2, горел Сбербанк России.
В результате пожара в помещении Сбербанка России выгорела оргтехника. Об этом сообщил спикер ГСЧС в Львовской области Виталий Туровцев.
"К нам сообщение поступило в 2:30. На место выехали две пожарные машины. Пожар ликвидировали в 3:06. На время тушения никого в помещении банка не было. Итак, в результате возгорания никто не пострадал. Очаг возгорания был в офисном помещении. Выгорела оргтехника", - сообщил В.Туровцев.
Пока причины возгорания неизвестны. Работает полиция и следственно-оперативная группа.
Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что помещение банка выгорело в середине.
В результате пожара никто не пострадал.
Комментарии
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Лавров:
- В Украине действует много вооруженных бандформирований!
- Откуда вы знаете?
- Так мы сами их засылаем…
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«Людям с собаками и украинцами не входить” – надпись на табличке (Ludzi z psami i ukrainсаmi wstęp wzbroniony) на вагоне трамвая во Лемберге начала 20 века . Ничего не изменилось за 100 лет, только xoхлы стали больше вонять, особенно paгули из Львова
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По данным МВФ, ЦРУ и комиссии Евросоюза – СвиНарния: 1. Самая НИЩАЯ страна в Европе; 2. Самая БЫСТРОДОХНУЩАЯ страна в Европе (2 в мире после Лисото); 3. Самая КОРРУМПИРОВАННАЯ страна в Европе; Украина больше неинтересна ни как потребитель, ни как транзитер. Ибо страна-нищеброд и страна полностью недоговороспособна. Транзиты закрываются все - нефть, аммиак, жд, авиа, автотранзит закрыты. Остался только газ до 2020 ))) Евреи ипут лохлов, но лохлы крепчают и жалуются на российскую агрессию))) Дебилы, сэр!!!
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давно пора все сжечь , греф тварь еще та , спонсирует и кредитует биндеровцев,у этих барыг ничего святого даже с этими тварями дела ведут оплачивают кровь донбасса пусть хоть все отделения позжигают у грефа не убудет
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Если бы хахлы убивали работников была бы ржака. Назначаешь зарплату повыше, чтобы жадные салоеды повелись, и потом ржёшь как их другие салоеды мочат
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россия прошла трудный путь от дедушки ленина до дедушки путина и теперь движется прямой дорогой к чертовой бабушке...
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Фашизм еще не отменили в душах многих убогих существ.Ты один из таких, потому что нарожала окраина idioto и они мучаются и страну мучают.
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украина же прошла путь от цветущей республики до огрызка дерьма в заду европы
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... и своим майдауном насрали украинцам в тарелки и сделали их цыганами. Майдауны валягово, робити НЕТ, а жить хорошо, ДА. Хотели получать европейское пособие, а получили кукешь.
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Самое смешное что на деньги попал огрызок украины выплатив страховые суммы и еще раз подтвердив статус дикарей.