Застолье по-закарпатски: Мужчину избили и заперли в подвале

03.10.2017 (13:12)

Полиция Закарпатья расследует факт избиения и лишения свободы мужчины

Вчера, 2 октября, в полицию Великоберезнянщины с заявлением обратился брат потерпевшего. Мужчина сообщил, что еще 30 сентября четверо знакомых ему на вид человек нанесли его брату, 39-летнему жителю села Люта, телесные повреждения, а также неправомерно лишили свободы.

Следственно-оперативная группа установила обстоятельства инцидента и разыскала подозреваемых. Как выяснили следователи, конфликт между потерпевшим и нападающими назрел во время застолья, по месту жительства одного из подозреваемых. В ходе словесной перепалки четверо односельчан нанесли пострадавшему незначительные телесные повреждения, после чего с применением физической силы пострадавшего поместили в подвальное помещение. Там в течение непродолжительного времени мужчину удерживали незаконно.

Сейчас лица фигурантов дела уже установили. Ими оказались местные жители. Теперь полиция решает вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. В их действиях усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146, то есть незаконное лишение свободы или похищение человека. Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Следствие по этому делу продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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