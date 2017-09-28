На Закарпатье разоблачили крупную растрату бюджетных средств

03.10.2017 (14:56)

В Мукачево разоблачили тендерные махинации на сумму 4,7 млн грн

Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Закарпатской области совместно с областным управлением Национальной полиции установлены факты вероятного присвоения или растраты бюджетных средств во время проведения тендерной закупки транспортных средств.

Как выяснилось, должностные лица одного из коммунальных предприятий Мукачево при проведении закупки в 2017 году мототранспортных средств ненадлежаще выполнили свои служебные обязанности и нарушили законодательство Украины в части соблюдения основного принципа осуществления таких закупок, обеспечение добросовестной конкуренции среди участников торгов и обеспечения максимальной экономии и эффективности расходования бюджетных средств. Как следствие, частное предприятие, было определено победителем торгов, вероятно незаконно завладело средствами местного бюджета, в результате чего был нанесен ущерб государству на общую сумму около 4,7 млн. грн.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Осуществляется уголовное производство.

Пресс-служба Государственной фискальной службы Украины

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