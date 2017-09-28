Муженко сообщил , что склады в Калиновке взорвали инопланетяне

|взрывы на складах боеприпасов в Калиновке это диверсия, - Муженко
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что было зафиксировано появление странных космических аппаратов до, во время и после пожара в Калиновке Винницкой области.
Так, по словам Муженко, взрывы на складах боеприпасов в Калиновке - это диверсия, что подтверждается рядом фактов.
"Например, было повреждение системы связи. Возможно, это случайность через какие-то ремонтные работы. Далее было повреждение системы энергообеспечения. Винница на целый час была отключена от света, как раз перед аварией. Было и отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я не буду их называть, поскольку это предмет следствия. Было появление различных космических аппаратов над составом до, во время и после этого события", - сказал Муженко.
Он подчеркнул, что все это - не случайности, а спланированная акция.
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