Муженко сообщил , что склады в Калиновке взорвали инопланетяне

03.10.2017 (19:25)

взрывы на складах боеприпасов в Калиновке это диверсия, - Муженко

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что было зафиксировано появление странных космических аппаратов до, во время и после пожара в Калиновке Винницкой области.

Так, по словам Муженко, взрывы на складах боеприпасов в Калиновке - это диверсия, что подтверждается рядом фактов.

"Например, было повреждение системы связи. Возможно, это случайность через какие-то ремонтные работы. Далее было повреждение системы энергообеспечения. Винница на целый час была отключена от света, как раз перед аварией. Было и отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я не буду их называть, поскольку это предмет следствия. Было появление различных космических аппаратов над составом до, во время и после этого события", - сказал Муженко.

Он подчеркнул, что все это - не случайности, а спланированная акция.

-

Диверсанты взорвали очередной артсклад в Украине (ВИДЕО)



