Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 4 октября 2017 г.

04.10.2017 (08:16)

В Ужгороде будет пасмурно, без осадков

В Закарпатской области будет облачно с прояснениями, ночью временами дожди, днем местами слабый дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью 5-10° тепла, днем 13-18°, в горах местами 3-8° тепла.

Автодороги: Ночью временами дожди, днем местами слабый дождь. Ночью и утром местами туман. Видимость хорошая, в дожди 1-2 км, в тумане 200-500 м.

В Ужгороде: Облачно с прояснениями, ночью временами дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью 8-10°, днем 15-17° тепла.

Восход 07:33

Закат 19:04

Температура за последние 130 лет 04 октября:

макс: 25.7° (2000)

мин: -5.4° (1978)

Народный прогноз погоды: 4 октября почитается память святого апостола Кондрата. Погода в этот день имеет огромное значение, поскольку какой погода бывала в этот день - такой она останется и в следующие четыре недели, то есть весь октябрь. Однако ясная погода в этот день в сочетании с северо-восточным ветром обещает и холодную зиму.









