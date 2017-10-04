Юристка Минобороны не стесняясь публикует свои вызывающие образы БДСМщицы (ФОТО)

04.10.2017 (09:11)

В Минобороны обнаружили юристку - БДСМщицу в образе

В сети разгорелся ажиотаж вокруг пользовательницы Facebook, некой Александры Макаревич, которая охотно делится со своими подписчиками вызывающими фото. При этом девушка указала в личном профиле, что является сотрудницей одного из предприятий Министерства обороны Украины.

На это обратил внимание журналист Владимир Тимофийчук, опубликовав скриншоты горячих фото Макаревич на личной странице в Facebook.

"Интересные юристы в Минобороны", - сыронизировал он.

В свою очередь, в пресс-службе Министерства, куда за комментарием обратился "Обозреватель", подтверждать актуальность указанной в профиле девушки информации не спешат. Ссылаются на конфиденциальность персональных данных.

"Вы не по поводу публикации в Facebook?" - уточнили в пресс-службе.

На просьбу журналиста уточнить, о какой именно публикации идет речь, в Минобороны ответили: "Не важно".

"Не Министерство обороны, а ГП Минобороны. Это госпредприятие. Училась в Киевском Университете Внутренних Дел. Понятия не имеем о ее существовании. Но и вообще-то это персональные данные", - ответили на вопросы "Обозревателя".

В это время в сети обсуждают внешность, откровенные фотографии девушки и комментарии под ними вроде "Красивая зая".

"У каждого человека должно быть хобби", - смеются подписчики Тимофийчука.

Некоторые из них уже заявили о намерении записаться на прием к юристу.

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