Юристка Минобороны не стесняясь публикует свои вызывающие образы БДСМщицы (ФОТО)

|В Минобороны обнаружили юристку - БДСМщицу в образе
В сети разгорелся ажиотаж вокруг пользовательницы Facebook, некой Александры Макаревич, которая охотно делится со своими подписчиками вызывающими фото. При этом девушка указала в личном профиле, что является сотрудницей одного из предприятий Министерства обороны Украины.
На это обратил внимание журналист Владимир Тимофийчук, опубликовав скриншоты горячих фото Макаревич на личной странице в Facebook.
"Интересные юристы в Минобороны", - сыронизировал он.
В свою очередь, в пресс-службе Министерства, куда за комментарием обратился "Обозреватель", подтверждать актуальность указанной в профиле девушки информации не спешат. Ссылаются на конфиденциальность персональных данных.
"Вы не по поводу публикации в Facebook?" - уточнили в пресс-службе.
На просьбу журналиста уточнить, о какой именно публикации идет речь, в Минобороны ответили: "Не важно".
"Не Министерство обороны, а ГП Минобороны. Это госпредприятие. Училась в Киевском Университете Внутренних Дел. Понятия не имеем о ее существовании. Но и вообще-то это персональные данные", - ответили на вопросы "Обозревателя".
В это время в сети обсуждают внешность, откровенные фотографии девушки и комментарии под ними вроде "Красивая зая".
"У каждого человека должно быть хобби", - смеются подписчики Тимофийчука.
Некоторые из них уже заявили о намерении записаться на прием к юристу.
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Комментарии
Рейтинг: 0
Если как киевские порохи, что Россия напала на Украину? То почему Украина в ответ не нападает на Россию, а нападает на Донбасс? Страшно получить по мусалам? Вот она, подлая украинская сущность, трусливая, холуйская душа свидомых недо панов.
Рейтинг: 1
70% рассиян хотят видеть Аляску в составе рассии. 80% - готовы за нее воевать. 90% - не могут показать на карте, где она находится.
Рейтинг: 0
-Свидомый пришёл на приём к врачу.
-Доктор, что со мной?
-На что жалуетесь?
-Мне всё время хочется скакать и кричать--слава украине, гэроям слава!
-Голубчик, не переживайте, сейчас таких много. Вы просто е-ба-ну-тый.
Рейтинг: 0
-Свидомый пришёл на приём к врачу.
-Доктор, что со мной?
-На что жалуетесь?
-Мне всё время хочется скакать и кричать--слава украине, гэроям слава!
-Голубчик, не переживайте, сейчас таких много. Вы просто е-ба-ну-тый.
Рейтинг: 0
Вы проголосовали ‘против’
ЗРАДА:Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в страну антрацита из оккупированных частей Донбасса. Об этом сообщает польское издание Biznes Alert в среду,4 октября."Было ввезено 11 тысяч тонн угля – столько, сколько за сутки потребляет один энергетический блок",сказал Тхужевский.В свою очередь находящийся в Польше с визитом министр энергетики yкраины Игорь Насалик назвал ситуацию не совсем партнерской."Мы покупаем антрацит в США и африканских стран, а Польша –у наших деоккупированных территорий.Это не совсем по-партнерски.
Рейтинг: -1
Не юристка а сос-истка.
Рейтинг: 0
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Расея занимает 1/6 часть суши!!!
Ж..а тоже занимает 1/6 часть тела!
Совпадение? Не думаю!
Рейтинг: 0
Огрызок усраины занимает место вонючей галицкой хохлосвалки эуропы и я галицкий крысенок в нем воняю.
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По данным МВФ, ЦРУ и комиссии Евросоюза – СвиНарния: 1. Самая НИЩАЯ страна в Европе; 2. Самая БЫСТРОДОХНУЩАЯ страна в Европе (2 в мире после Лисото); 3. Самая КОРРУМПИРОВАННАЯ страна в Европе; Украина больше неинтересна ни как потребитель, ни как транзитер. Ибо страна-нищеброд и страна полностью недоговороспособна. Транзиты закрываются все - нефть, аммиак, жд, авиа, автотранзит закрыты. Остался только газ до 2020 ))) Евреи ипут лохлов, но лохлы крепчают и жалуются на российскую агрессию))) Дебилы, сэр!!!
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путин звонит поклонской:
-Наташа, ты переигрываешь - таких идиотов не бывает.
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...кроме Парашенки...(ну и меня - галицкого хохлобота)
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КАКАя армия такой и министр.