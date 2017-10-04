Ужгородский «Вопак» решил «прихватизировать» пешеходную зону (ФОТО)

|Ужгородский «Вопак» лишил пешеходов тротуара
В редакцию UA-Reporter написала ужгородка, c возмущением о том, что вытворяет супермаркет "Вопак" (бывшая "Белочка").
"Сегодня утром на подходе к рынку р-н "Белочки" увидела такую картину - рабочий строит поперек тротуара заграждение! А людям остается либо летать, либо идти по дороге и гадать: "задавит - не задавит". С тех пор, как дирекция магазине устроила подъезд грузовых машин с товаром с тротуара, на самом оживленном участке, там постоянно кого-то сбивают и травмируют. Проблему надо(!) решать, но не так дебильно! Кто из городских властей разрешил этот маразм? Совсем без мозгов?", - написала она.
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"Все для людей" ... забытые слова ... сегодня обнаглевшие бизнесмены вместе с идиотами-чинушами отобрали тротуар у ужгородцев, а что дальше ???? Почему все делают через "пятую точку" ? Кто "автор" этого кошмара ? Такая "забота о безопасности" людей обернется тем, что людей на проезжей части начнут сбивать.
Завоз товара в магазин нужен, но не ТАК !!! Пусть принимают товар на каком-то, складе и по магазинам делают довоз ДО 7 УТРА, когда людей почти нет на улице, а днем запретить заезжать на тротуары !!!