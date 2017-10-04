Ужгородский «Вопак» решил «прихватизировать» пешеходную зону (ФОТО)

04.10.2017 (11:13)

Ужгородский «Вопак» лишил пешеходов тротуара

В редакцию UA-Reporter написала ужгородка, c возмущением о том, что вытворяет супермаркет "Вопак" (бывшая "Белочка").

"Сегодня утром на подходе к рынку р-н "Белочки" увидела такую картину - рабочий строит поперек тротуара заграждение! А людям остается либо летать, либо идти по дороге и гадать: "задавит - не задавит". С тех пор, как дирекция магазине устроила подъезд грузовых машин с товаром с тротуара, на самом оживленном участке, там постоянно кого-то сбивают и травмируют. Проблему надо(!) решать, но не так дебильно! Кто из городских властей разрешил этот маразм? Совсем без мозгов?", - написала она.

-

Ужгородка купила в супермаркете "Вопак" жаренную курицу с живыми червями (ВИДЕО)



