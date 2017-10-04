ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Ужгородский «Вопак» решил «прихватизировать» пешеходную зону (ФОТО)

04.10.2017 (11:13)
Ужгородский «Вопак» лишил пешеходов тротуара
Ужгородский «Вопак» лишил пешеходов тротуара

В редакцию UA-Reporter написала ужгородка, c возмущением о том, что вытворяет супермаркет "Вопак" (бывшая "Белочка").

"Сегодня утром на подходе к рынку р-н "Белочки" увидела такую картину - рабочий строит поперек тротуара заграждение! А людям остается либо летать, либо идти по дороге и гадать: "задавит - не задавит". С тех пор, как дирекция магазине устроила подъезд грузовых машин с товаром с тротуара, на самом оживленном участке, там постоянно кого-то сбивают и травмируют. Проблему надо(!) решать, но не так дебильно! Кто из городских властей разрешил этот маразм? Совсем без мозгов?", - написала она.
-
Ужгородка купила в супермаркете "Вопак" жаренную курицу с живыми червями (ВИДЕО)


Проголосовать за!
Проголосовать против!

Рейтинг: 0

Вы проголосовали ‘против’

Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

04.10.2017 (13:15) / Читатель Унгвар
Проголосовать за!
Проголосовать против!

Рейтинг: 2

Вы проголосовали ‘за’

"Все для людей" ... забытые слова ... сегодня обнаглевшие бизнесмены вместе с идиотами-чинушами отобрали тротуар у ужгородцев, а что дальше ???? Почему все делают через "пятую точку" ? Кто "автор" этого кошмара ? Такая "забота о безопасности" людей обернется тем, что людей на проезжей части начнут сбивать.
Завоз товара в магазин нужен, но не ТАК !!! Пусть принимают товар на каком-то, складе и по магазинам делают довоз ДО 7 УТРА, когда людей почти нет на улице, а днем запретить заезжать на тротуары !!!