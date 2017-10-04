Пограничники на Закарпатье задержали контрабандистов с квадрокоптером (ФОТО)

04.10.2017 (14:04)

Детективная история в Закарпатье на границе со Словакией

Вчера пограничники Чопского отряда задержали группу лиц, которые, вероятно, намеревались с помощью квадрокоптера переместить значительную партию табачных изделий через государственную границу Украины.

Ночью, группа реагирования отдела «Ужгород» проверяя воздушное пространство и тыловые подступы к границе, обнаружили признаки совершения правонарушения. Правоохранители зафиксировали места возможного взлета и посадки воздушных целей в пограничные. Обычно, такие малые летательные аппараты используются для незаконного перемещения контрабанды через границу.

Кроме того, пограничным нарядом за несколько сотен метров от границы задержали гражданина Украины, который при себе имел радиостанцию и устройство ночного видения. Однако у задержанного при себе не было никаких документов, которые бы удостоверяли его личность.

Чуть позже, в результате поисковых мероприятий на окраине Ужгорода, пограничники совместно с следственно-оперативной группой Нацполіції возле частного дома нашли пульт к квадрокоптера, четыре запасные аккумуляторные батареи и мешки с сигаретами. А с помощью розыскной собаки стражи порядка задержали неподалеку от границы еще одного человека без документов.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили мобильный телефон «Samsung» с перепиской с неизвестным, возможно, гражданином Словакии, относительно обмена информацией с налаживания схемы полетов беспилотника.

Но история на этом не закончилась. После обеда того же дня, в пункт пропуска «Ужгород» прибыл автомобиль словацкой регистрации под управлением гражданина Украины и двумя пассажирами, нашими соотечественниками. В багажнике данного транспортного средства сотрудники пограничного ведомства зафиксировали беспилотный летательный аппарат в разобранном состоянии.

Сейчас всех задержанных доставили в отдел пограничной службы, где составлены протоколы об административных правонарушениях. А 3,5 тысячи пачек табачных изделий, обнаруженный устройство ночного видения, радиостанцию, беспилотный летательный аппарат вместе с пультом и электронные карты полетов, Национальной полицией изъято установленным порядком.

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