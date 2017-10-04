Пограничники на Закарпатье задержали контрабандистов с квадрокоптером (ФОТО)

|Детективная история в Закарпатье на границе со Словакией
Вчера пограничники Чопского отряда задержали группу лиц, которые, вероятно, намеревались с помощью квадрокоптера переместить значительную партию табачных изделий через государственную границу Украины.
Ночью, группа реагирования отдела «Ужгород» проверяя воздушное пространство и тыловые подступы к границе, обнаружили признаки совершения правонарушения. Правоохранители зафиксировали места возможного взлета и посадки воздушных целей в пограничные. Обычно, такие малые летательные аппараты используются для незаконного перемещения контрабанды через границу.
Кроме того, пограничным нарядом за несколько сотен метров от границы задержали гражданина Украины, который при себе имел радиостанцию и устройство ночного видения. Однако у задержанного при себе не было никаких документов, которые бы удостоверяли его личность.
Чуть позже, в результате поисковых мероприятий на окраине Ужгорода, пограничники совместно с следственно-оперативной группой Нацполіції возле частного дома нашли пульт к квадрокоптера, четыре запасные аккумуляторные батареи и мешки с сигаретами. А с помощью розыскной собаки стражи порядка задержали неподалеку от границы еще одного человека без документов.
Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили мобильный телефон «Samsung» с перепиской с неизвестным, возможно, гражданином Словакии, относительно обмена информацией с налаживания схемы полетов беспилотника.
Но история на этом не закончилась. После обеда того же дня, в пункт пропуска «Ужгород» прибыл автомобиль словацкой регистрации под управлением гражданина Украины и двумя пассажирами, нашими соотечественниками. В багажнике данного транспортного средства сотрудники пограничного ведомства зафиксировали беспилотный летательный аппарат в разобранном состоянии.
Сейчас всех задержанных доставили в отдел пограничной службы, где составлены протоколы об административных правонарушениях. А 3,5 тысячи пачек табачных изделий, обнаруженный устройство ночного видения, радиостанцию, беспилотный летательный аппарат вместе с пультом и электронные карты полетов, Национальной полицией изъято установленным порядком.
-
В Закарпатье накрыли склад с контрабандными сигаретами (ФОТО)
Рейтинг: -1
Комментарии
Рейтинг: 0
Get an expert academic writing assistance! We can write any paper on any subject within the tightest deadline
dissertation adviser
Рейтинг: 0
I am hohlopidor
Рейтинг: 0
Get an expert academic writing assistance! We can write any paper on any subject within the tightest deadline
dissertation writing services reviews