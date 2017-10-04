Инвестиции России в Украину превзошли пятилетний рекорд

04.10.2017 (14:29)

Россия один из основных инвесторов в Украину

Россия стала третьим инвестором по объему вложенных средств в экономику Украины за первое полугодие. Такие данные обнародовал Госкомстат.

Если верить статистике, Москва в текущем году уже успела вложить в Украину больше, чем за весь докризисный 2013-й.

Когда отношения между Украиной и Россией были вполне добрососедскими, Москва находилась только на четвертом месте по инвестициям. Но после того, как РФ официально объявили "страной-агрессором" она, в прошлом году, вырвалась на первое место.

"Страна" проследила, как менялись показатели инвестиций РФ в Украину за последние пять лет. Вывод неожиданный - инвестиции за время противостояния доросли до пятилетнего рекорда.

2013 - четвертое место. $4,2 миллиарда

На 31 декабря 2013 года Россия в списке инвесторов в экономику Украины находилась на 4 месте с суммой инвестиций 4, 287 млрд долларов, или 7,4% от общей суммы инвестиций. Перед ней располагались Кипр (19,035 млрд долларов или 32,7%), Германия (6,291 млрд долларов или 10,8%) и Нидерланды (5, 561 млрд долларов, 9,6%).

2014 - четвертое место. $2,7 миллиарда

В 2014 году список крупнейших инвесторов в экономику Украины не изменился. На первом месте оставался Кипр (13,71 млрд долларов, 29,9% от всех инвестиций), далее Германия (5,720 млрд долларов или 12,5%), Нидерланды (5, 111 млрд долларов, 11,1%), и на 4-м месте Российская Федерация (2,724 млрд долларов или 5,9%).

2015 - четвертое место. $3,3 миллиарда

В 2015 году в список основных стран-инвесторов вновь вошли Кипр (11,7 млрд долларов, 27,1% инвестиций), Нидерланды (5,6 млрд долларов, 12,9%), Германия (5,4 млрд долларов, 12,5%), Россия (3,3 млрд долларов, 7,8%).

2016 - первое место. $1,6 миллиарда

Согласно данням Госкомстата, в 2016 году Россия стала главным инвестором в экономику Украины, вложив 1,667 млрд долларов (37,8%), Кипр – 427,7 млн долларов (9,7%), Великобритания - 403,9 млн долларов (9,2%), Нидерланды - 255 млн долларов (5,8%) и Австрия – 249,9 млн долларов (5,7%).

2017 - третье место. $4,4 миллиарда (данные только за полгода)

По состоянию на 1 июля Россия занимает третье место по объему инвестиций в экономику Украины. Объем российских инвестиций составил 4,4 млрд долларов, что составило 11,4% от всех инвестиций. Первое место снова занял Кипр с показателем в 9,9 млрд долларов (25,5%). На второй строчке расположились Нидерланды - 6,3 млрд долларов (16,2%).

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