Скоро на Закарпатье начнется реконструкция «Музея леса и сплава»

|На Закарпатье поступил первый транш на восстановление Музея леса и сплава
На Закарпатье поступил первый транш средств на восстановление Музея леса и сплава на Черной реке в Межгорском районе. Тендерные процедуры уже завершены, победитель определен, договор в стадии подписания, работы начнутся в ближайшее время. Восстановление Музея финансируется из Министерства экологии и природных ресурсов, а выделение необходимых средств больше года добивался Геннадий Москаль.
Напомним, что единственный в Европе (и один из двух в мире) Музей леса и сплава в Межгорском районе, который принадлежит Минэкологии и входит в состав Национального природного парка «Синевир», находится в заброшенном состоянии и разрушается. Во время катастрофических паводков 1998 и 2001 годов Музей получил значительных повреждений, а в 2008 году областная власть под руководством клана Балог вопреки закону отдало Музей в коммунальную собственность, чтобы потом забрать в частные руки.
Уникальный объект не позволили приватизировать местные жители и общественность. Геннадий Москаль через суд инициировал возвращение Музея на баланс Минэкологии и таким образом сделал возможным финансирование восстановительных работ. После открытия Музей леса и сплава, как и в предыдущие годы, станет жемчужиной Карпат, одним из чудес Украины, посмотреть на которое будут приезжать тысячи туристов.
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Реставрация музея лесосплава на Закарпатье (ВИДЕО)
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