В Закарпатской областной больнице появился ультрасовременный томограф (ВИДЕО)

04.10.2017 (16:36)

Ультрасовременный 128-срезовый томограф

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В помещении Закарпатской областной клинической больницы им. А. Новака за счет частной структуры появилось новое оборудование – ультрасовременный 128-срезовый томограф, единственный подобный в области.С фирмой есть договоренность, что тяжелобольные, ургентные пациенты и те закарпатцы, которые находятся на стационарном лечении, процедуру обследования на новейшем аппарате будут проходить бесплатно. Остальные случаи – за отдельную плату. Широкие возможности томографа позволят выявлять и диагностировать заболевания различного сорта и стадии.Сейчас продолжается процесс довстановлення и дооборудование томографа. На полную мощность он заработает в конце октября. Также в областной больнице реконструированные помещения, в частности, приемного отделения, уже функционируют на максимальную мощность.В дальнейшем в Закарпатской областной клинической больнице будут улучшать диагностическую, лечебную и материально-техническую базу. Так, в частности, начали реконструкцию паталогоанатомического отделения.