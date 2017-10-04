Венгрия на шестом месте в рейтинге самых нездоровых стран мира

04.10.2017 (19:13)

Восточная Европа стала самым нездоровым регионом в мире

Центральная и Восточная Европа, включая Венгрию, является самым «нездоровым» регионом в мире, сообщает Business Insider со ссылкой на данные Clinic Compare.

В исследованиях сравнивали данные о самых нездоровых странах мира, используя данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирную книгу фактов ЦРУ и данные Всемирной ассоциации легких. Анализировалась информация 179 стран, рассматривая потребление алкоголя и табака на человека в год, а также распространенность ожирения. Затем ряды по каждой стране были усреднены для определения того, какая группа населения наносит наибольшую угрозу для своего здоровья за счет вредных привычек.

Восточная Европа стала самым нездоровым регионом в мире, причем 9 из 10 первых мест в списке заняли такие страны как, Венгрия, Польша и Словакия. В среднем каждый житель Венгрии курит 1774 сигареты в год и употребляет 13,3 литров алкогольных напитков, что вносит огромный вклад в 6-ю позицию Венгрии в списке. Тем не менее, Чешская Республика была названа самой «нездоровой» страной, в то время как Россия заняла второе место, а Словения третье.

Источник: MyHungary.Net

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