Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 5 октября 2017 г.

05.10.2017 (08:36)

В Ужгороде будет облачно, вечером дождь

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, во второй половине дня временами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12, во второй половине дня и вечером порывы ветра до 15-20, на высокогорье 25-30 м/сек. Температура воздуха ночью 5-10°, в горах местами до 2° тепла, днем 11-16°, в горах местами 5-7° тепла.

Автодороги: Ночью без существенных осадков, во второй половине дня временами дождь. Ночью и утром местами туман. Видимость хорошая, в тумане 200-500 м.

В Ужгород: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12, утром и днем порывы ветра до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью 8-10°, днем 14-16° тепла.

Восход 07:35

Закат 19:02

Температура за последние 130 лет 05 октября:

макс: 25.2° (2000)

мин: -2.8° (1957)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого пророка Ионы и Фоки, епископа Синопийского. С давних времен этот день называется Фока Ветроградарь. О том, когда ожидать первого снега, наши предки судили по березовым листьям: если до этого дня лист с березы не опал полностью, снег ляжет поздно.









