Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 5 октября 2017 г.

|В Ужгороде будет облачно, вечером дождь
В Закарпатской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, во второй половине дня временами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12, во второй половине дня и вечером порывы ветра до 15-20, на высокогорье 25-30 м/сек. Температура воздуха ночью 5-10°, в горах местами до 2° тепла, днем 11-16°, в горах местами 5-7° тепла.
Автодороги: Ночью без существенных осадков, во второй половине дня временами дождь. Ночью и утром местами туман. Видимость хорошая, в тумане 200-500 м.
В Ужгород: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12, утром и днем порывы ветра до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью 8-10°, днем 14-16° тепла.
Восход 07:35
Закат 19:02
Температура за последние 130 лет 05 октября:
макс: 25.2° (2000)
мин: -2.8° (1957)
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого пророка Ионы и Фоки, епископа Синопийского. С давних времен этот день называется Фока Ветроградарь. О том, когда ожидать первого снега, наши предки судили по березовым листьям: если до этого дня лист с березы не опал полностью, снег ляжет поздно.
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