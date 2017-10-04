Украина делает всё, чтобы ее граждане превратились в беженцев

05.10.2017 (08:52)

В Польшу из Украины переехало 5-6 миллионов человек

В Польше огромное, подавляющее, шокирующее количество украинских заробитчан! В любом ресторане, такси, магазине, офисе, гостинице...

Ою этом пишет на своей странице в Фейсбук Евгений Черняк.

Разговаривал с многими, говорят украинских работников ценят. Они неприхотливы, профессиональны, работают за деньги, гораздо меньшие, чем любой поляк.

Для них местные власти тут же придумали разрешающие работу документы, даже налоги уже многие платят в Польше.

Перевозят за собой семьи, детей отдают тут на обучение в польские школы, университеты с радостью берут студентов из Украины.

"По моим ощущениям 5-6 миллионов человек переехало в Польшу из Украины за последнее время.

Все очень сильно скучают и ругаются нецензурными словами, на то, что происходит дома, пытаются продавать квартиры, дома, но никто ничего не хочет покупать ни за какую цену!

Передайте кто-то украинским начальникам, что результаты их реформ уже заметны- нормальные люди бегут из Украины, увозя с собой семьи, налоги и свои мозги.

По последней официальной статистической отчётности работающих людей в Украине меньше 10 млн( остальные активисты, общественники, чиновники-коррупционеры или пенсионеры).

Человеческий капитал- самый важный капитал любой страны!!!

Все страны борются за трудовых мигрантов!

А Украина делает всё, чтобы нормальные люди превратились в беженцев.

Коррупция, враньё на каждом шагу, стрельба на улицах, дискриминация по языковому признаку, низкие зарплаты, девальвация национальной валюты.

И всё это для того, чтобы небольшая группа воров набивала свои карманы.

Не ругайтесь в комментах, мне тоже очень жаль, но это так!

Извините, если расстроил сладкоголосых блоггеров, каждый день, за деньги этих самых воров, вещающих о несуществующих победах!

Иллюзии убивают больше людей, чем войны.

Нужно смотреть правде в глаза, какой бы она не была!

-

Сколько получают украинские заробитчане в Польше?



