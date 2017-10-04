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Украина делает всё, чтобы ее граждане превратились в беженцев

05.10.2017 (08:52)
В Польшу из Украины переехало 5-6 миллионов человек
В Польшу из Украины переехало 5-6 миллионов человек

В Польше огромное, подавляющее, шокирующее количество украинских заробитчан! В любом ресторане, такси, магазине, офисе, гостинице...

Ою этом пишет на своей странице в Фейсбук Евгений Черняк.

Разговаривал с многими, говорят украинских работников ценят. Они неприхотливы, профессиональны, работают за деньги, гораздо меньшие, чем любой поляк.

Для них местные власти тут же придумали разрешающие работу документы, даже налоги уже многие платят в Польше.

Перевозят за собой семьи, детей отдают тут на обучение в польские школы, университеты с радостью берут студентов из Украины.

"По моим ощущениям 5-6 миллионов человек переехало в Польшу из Украины за последнее время.

Все очень сильно скучают и ругаются нецензурными словами, на то, что происходит дома, пытаются продавать квартиры, дома, но никто ничего не хочет покупать ни за какую цену!

Передайте кто-то украинским начальникам, что результаты их реформ уже заметны- нормальные люди бегут из Украины, увозя с собой семьи, налоги и свои мозги.

По последней официальной статистической отчётности работающих людей в Украине меньше 10 млн( остальные активисты, общественники, чиновники-коррупционеры или пенсионеры).

Человеческий капитал- самый важный капитал любой страны!!!
Все страны борются за трудовых мигрантов!
А Украина делает всё, чтобы нормальные люди превратились в беженцев.

Коррупция, враньё на каждом шагу, стрельба на улицах, дискриминация по языковому признаку, низкие зарплаты, девальвация национальной валюты.

И всё это для того, чтобы небольшая группа воров набивала свои карманы.

Не ругайтесь в комментах, мне тоже очень жаль, но это так!
Извините, если расстроил сладкоголосых блоггеров, каждый день, за деньги этих самых воров, вещающих о несуществующих победах!

Иллюзии убивают больше людей, чем войны.
Нужно смотреть правде в глаза, какой бы она не была!
-
Сколько получают украинские заробитчане в Польше?


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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

05.10.2017 (11:41) / ГЛАВАЛКАШ ХОХЛООГРЫЗКА ПЭДРО
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Была Украина когда-то родной -
Красивой дивчиной с пушистой косой.
Коса вся облезла, ощерился рот.
Теперь эта ведьма грызет свой народ.
Страна продалась за обещанный рай.
И там вместо «мовы» - скулежь или лай.
В ней правит бандитская злобная мразь,
Фашистская сволочь и всякая грязь.
Там скачут, орут на майдане придурки,
Как будто толпою сбежали из «дурки».
Грозятся. Но кто их боится и слышит?
Они - только ширма для грязных делишек.
А тех, кто за правду решил постоять,
Врагами назвали и стали карать.
Детей убивают, бомбят города,

05.10.2017 (12:08) / ГЛАВАЛКАШ ХОХЛООГРЫЗКА ПЭДРО
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Где хунта укажет – там боль и беда
Власть ищет виновных, клянет москалей
А, что значит совесть – не ведомо ей
Народ словно зомби за нею бредет,
Куда и зачем до сих пор не поймет
В стране процветают лукавство и ложь
Там правду не любят. Им – правда, как нож
Господь отвернулся от злыдни такой
Продажной, жестокой, глухой и слепой
ПАРАША-КРОВАВЫЙ и сон дураков
Растят себе смену из разных «волков»
И щерится злобная грязная пасть
Кого б укусить, на кого бы напасть?
Тупые придурки, шестерки ПАРАШИ
На сайтах батрачат за ложечкy каши

05.10.2017 (11:39) / ГЛАВАЛКАШ ХОХЛООГРЫЗКА ПЭДРО
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Рейтинг: 4

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Парашенко не только сам «потерял связь с реальностью», но и с помощью лживейших укроСМИ имени Геббельса оторвал от действительности остатки хохлов – теперь они живут рабами в парашном огрызке хохлосвинарника .

05.10.2017 (11:26) / порохобот
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Рейтинг: -3

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Пуйло не только сам «потерял связь с реальностью», но и с помощью лживейших росСМИ оторвал от действительности около 100 млн. россиян – теперь они живут в параллельной Раше – сокращено: ПаРаше.

05.10.2017 (11:31) / 45
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В ДНР заявили о готовности к переговорам с Киевом, несмотря на законы о реинтеграции." Но до тех пор, пока в Киеве не признают, что они воюют с народом Донбасса, никаких шансов прекратить эту войну не будет. И мы прекрасно понимаем, почему Киев не хочет признавать ДНР стороной конфликта и идти на переговоры с нами. Потому что тогда не ДНР, а Украине придется меняться и становиться современным цивилизованным государством".

05.10.2017 (11:16) / Cеребряная Земля
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В Киеве открылся музей горячей воды и отопления.

05.10.2017 (11:07) / порохобот
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«Мы заблокируем ycраину»: Венгрия предлагает Москве союз против Киева.Закон yкраины об образовании, лишающий школьников права учиться на национальных языках, продолжает ухудшать дипломатическое положение Киева.Власти Венгрии и Румынии договорились о совместном давлении на восточного соседа,которого обвиняют в дискриминации этнических меньшинств.Замглавы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши призвал Москву и Будапешт выступить с совместной декларацией по этому вопросу, к которой могли бы присоединиться и другие страны

05.10.2017 (11:01) / 1846
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Рейтинг: 4

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Вна украине хахлы майндауны (не путать с адекватными украинцами) скурвилися ибо пошли по пути скурвившейся америки,это она шла десятилетиями к скурвливанию,это их план разваливания Украины,это они в 2014 году направили сначала на майдан своих скурвленных иностранных послов от франции,германии, польши и прибалтики,они америкосы назначили своих скурвленных киевских шестерок,а потом америкосы послали своих скурвленных маккейна,нуланд с печенюшками, байдена,которые заседали хозяевами в правительстве вна украине.......

05.10.2017 (11:02) / 1846
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...Секретным пунктом их плана-это прихватить Крым для своих баз,как в Прибалтике. Они считали,что им все позволено,и что Россия смирится с тем,что Крым будет в составе Украины и там будут хозяйствовать скурвленные америкосы, они и их киевские скурвленные считали,что находясь за тысячи километров на другом континенте америкосы имеют больше прав на Крым чем Россия. Но пошло не по их плану,им помешал присоединившийся к России Крым.Вот они и писают кипятком,скурвленные америкосы,злятся, не выполнили свой план,он провалился....

05.10.2017 (11:02) / 1846
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Рейтинг: 4

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.....Не имея сопредельной границы с Украиной,с Крымом влезают во внутренние дела Украины,их киевские шестерки занимаются не делами вна Украине,а шастают к своим скурвленным.А скурвленный человек НЕ может простить что он проиграл,так и пендосы,киевские по Крыму НЕ оправдали, и не могут простить России с Крымом,а они просто так ничего не делают. И начался другой госдеповский план,кричать по всему миру,что Россия агрессор,воюет с украиной,и этот скурвленный план подхватили украина,порошенко всему миру показывал российские паспорта и куски железа/

05.10.2017 (11:00) / порохобот
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Рейтинг: 2

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Типичная ycраина: в Харьковской области джип с водителем расстреляли из гранатомета

05.10.2017 (10:44) / порохобот
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Рейтинг: 5

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Им майдан дороже Крыма,
Слаще сахара - безвиз!
Им война милее мира,
Цены вверх, а деньги вниз!

Ии Христа родней Бандера,
Воля, банды - вот их рай!
Правосекство - вот их вера!
Украина - дивный край!

Им роднее гей-парады
И Европы кабала!
Рулят стадом гады Рады,
Ложь людей с ума свела!

Всё чужое им роднее,
Им не свят иконостас!
И в говне сидеть теплее,
Потому не брат Донбасс!

Всё, что нужно запрещают,
Всё, что чуждо - не во вред!
Сумасшедшие крепчают,
Что нам разум, то им бред!

05.10.2017 (10:46) / порохобот
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Рейтинг: 4

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Пусть и сдохнет их корова,
Пусть им станет свет не мил,
Лишь бы враг их - Путин Вова
Себе новой не купил!

Пусть без леса, пусть без газа,
Лишь бы вдаль от москалей!
Ох, майданная зараза
Украиной правит всей!

Всюду - "Слава Украине!",
Но бегут все из неё!
По какой такой причине,
Если в радость житиё?

Что ни день - дурные вести,
Перспектива не видна!
Всюду злоба, жажда мести -
Сумасшедшая страна!

05.10.2017 (10:30) / порохобот
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Рейтинг: -5

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Исконно русское - это китайские пельмени, японская матрёшка, туркестанская балалайка, польская водка, мордовский кокошник, голландский флаг, ордынский герб...

Скоммуниздили всё!

05.10.2017 (10:45) / порохобот
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Рейтинг: 3

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исконно галицкое дерьмо это я хохлокрысенок

05.10.2017 (10:27) / порохобот
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Письмо в редакцию "Московского Комсомольца":

Уважаемая редакция, сейчас многие осуждают или одобряют действия российских лидеров. Можно и я скажу свое мнение? От них ничего не зависит! При Брежневе мы очень даже неплохо жили. Потом был Горбачев и почти ничего не изменилось. При Ельцине мы тоже очень неплохо жили. И при Путине отлично живем!

Искренно Ваш, Михаил Цукерберг, Брайтон-Бич, Нью-Йорк.

05.10.2017 (11:16) / порохобот
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Рейтинг: 4

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Уважаемый господин Порошенко мы майдауны сами справляемся с развалом окраины,ещё один майдан и западные области покажут Киеву средний палец,отправятся в сторону Польши,Венгрии и Румынии. Нам нравится, когда нас пердолят всем миром.Ельцин со своими либералами тоже кланялся западу, американские президенты похлопывали по плечу, хихикали с ельцина, американцам нравилось когда им лижут и шлифуют.А Путин не допустил чтоб россиян пердолили всем миром как нас сейчас пердолят. Спасибо вам господин Порошенко за нашу счастливую жизнь в явропе, мы как в ж.

05.10.2017 (10:05) / 05102017
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Рейтинг: 5

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Закон Украины об образовании, лишающий школьников права учиться на национальных языках, продолжает ухудшать дипломатическое положение Киева. Власти Венгрии и Румынии договорились о совместном давлении на восточного соседа, которого обвиняют в дискриминации этнических меньшинств.Общая цель: предотвратить форсированное превращение Украины в мононациональное государство.

05.10.2017 (09:46) / порохобот
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Рейтинг: 3

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По данным МВФ, ЦРУ и комиссии Евросоюза – СвиНарния: 1. Самая НИЩАЯ страна в Европе; 2. Самая БЫСТРОДОХНУЩАЯ страна в Европе (2 в мире после Лисото); 3. Самая КОРРУМПИРОВАННАЯ страна в Европе; Украина больше неинтересна ни как потребитель, ни как транзитер. Ибо страна-нищеброд и страна полностью недоговороспособна. Транзиты закрываются все - нефть, аммиак, жд, авиа, автотранзит закрыты. Остался только газ до 2020 ))) Евреи ипут лохлов, но лохлы крепчают и жалуются на российскую агрессию))) Дебилы, сэр!!!

05.10.2017 (09:18) / ****
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Рейтинг: 6

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Дык киевские выручают ЕС, взамен в Украину из Европы переселят 5-6 миллионов беженцев из Ближнего Востока.

05.10.2017 (09:36) / ЧитательNeboskrjeb
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Рейтинг: 3

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Zapadnaja Ukrajina- eto POLSKA....

05.10.2017 (09:49) / Читатель125
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Рейтинг: 4

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Поэтому поляки и орут на весь мир что Россия агрессор,чтоб мотивировать прихватизацию западных областей.Россия предлагала киевским федерализацию и все бы было тихо мирно,дык НЕТ,америкосы порошенко специально поставили президентом для развала Украины,как в Югославии.Если бы Крым не присоединился к России,уже бы в 2014 году Украина распалась бы как Югославия и в Крыму была база НАТО.Пока что влияние России в мире,Путина сдерживает раздерибанивание Украины.Вот из-за такого сдерживания Россию выставляют агрессором и недовольны Путиным.