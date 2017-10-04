Мини-ГЭС на Хустщине: Все точки над «и» расставлены (ВИДЕО)

05.10.2017 (09:11)

Москаль поддержал озвученные позиции представителей сельсоветов

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Закарпатский окружной административный суд под председательством судьи Сергея Гаврилко отказал застройщикам, ООО “Гидроресурс-Рика” и “Рика Энерго”, в иске к председателю Закарпатской ОГА Геннадия Москаля относительно строительства мини-ГЭС на реке Рика.Об этом сообщил правозащитник и общественный деятель Виталий Грегор.«Представитель застройщиков Зоя Темнокудова безосновательно обосновывала иск понесенными расходами на проектную документацию в более 1 млн.грн. В то же время, представители сельских советов Хустского, которые выступали как третьи лица на стороне ОГА – Наталья Гнесь (Майстренко), Николай Аннишинець, Виталий Грегор подчеркнули отсутствия нарушения прав и интересов истцов, поскольку на общественных слушаниях общины высказались категорически против строительства ГЭС, не были даже учтены государственные и региональные интересы, а понесенные расходы – исключительно рисками хозяйственной деятельности», – отметил господин Виталий.Геннадий Москаль, который присутствовал лично на заседании, поддержал озвученные позиции представителей сельсоветов и попросил суд отказать в иске застройщикам.«Следовательно, по результатам судебного разбирательства, исследованных доказательств, в том числе заключений профильных государственных органов и институтов относительно негативного влияния строительства мини-ГЭС на окружающую природную среду, угрозу снижения его рыбопродуктивности и исчезновения краснокнижных рыб, которые находятся в г. Река, а также повышенную опасность здоровью и жизни жителей от затопления во время наводнений, суд подтвердил обоснованность и законность выданного предписания председателем Закарпатской ОГА Г.Москалем», – заявил Виталий Грегор.Неравнодушные жители Хустщины также пришли заслушать судебный приговор и попутно провели под стенами учреждения судебной импровизированный мини-митинг «Березово против ГЭС».Хочется искренне верить, что после того, как суд, в конце концов, расставил все точки над «и», горе-инвесторы больше не сунутся на Хустщину и закарпатские реки будет сохранено от пагубного влияния тех, кто ради собственного обогащения пренебрег мнением общины и готов был совершить преступление против природы.