Не всем пенсионерам подымут пенсии в октябре

05.10.2017 (10:48)

Часть пенсионеров не смогут получить повышенные пенсии в октябре

Часть пенсионеров могут получить повышенные пенсии, в соответствии с принятой Верховной Радой пенсионной реформой, не в октябре, а в ноябре, из-за необходимости проведения перерасчета. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

При этом вице-премьер подчеркнул, что перерасчет в любом случае будет проведен, начиная с октября, в связи с чем такие пенсионеры получат соответствующие доплаты.

"Пенсионеры получат повышенные пенсии уже в октябре... Часть пенсионеров может получить повышение в ноябре из-за необходимости проведения перерасчета, в таком случае в ноябре будут доплаты. Для пенсионеров тут ничего нового, они знакомы с такой практикой", – сказал Розенко.

Напомним, 3 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 6614, которым внедряется пенсионная реформа. "За" проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых для принятия решения 226 голосах. Для вступления документа в силу его еще должен подписать президент Петр Порошенко.

Реформа не предусматривает прямого повышения пенсионного возраста. Но некоторым украинцам все же придется отложить выход на заслуженный отдых, так как в стране вводятся требования к страховому стажу. Например, для получения права на пенсию нужно будет 15 лет стажа, но в таком случае прекратить работать получится только в 65 лет. Для выхода на пенсию в 60 лет с 2018 года потребуется 25 лет стажа. Это требование будет увеличиваться каждый год и к 2028 г. 60-летним понадобится уже 35 лет стажа для выхода на пенсию.

Кроме того, пенсионная реформа предусматривает так называемое "осовременивание" пенсий. По факту, это пересчет всех пенсий по новой формуле – с учетом показателя средней за три года зарплаты и нового коэффициента, что повысит пенсии далеко не для всех.

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