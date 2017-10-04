Парни из «Карпатской Сечи» разгромили бар в центре Ужгорода (ФОТО, ВИДЕО)

05.10.2017 (11:37)

В ужгородском баре парни из «Карпатской Сечи» устроили потасовку

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Правоохранители сообщили, что сегодня в 2:00 часа ночи в полицию охранников поступило сообщение о том, что на улице Корзо трое неизвестных устроили пьяный дебош в заведении, а также избили одного из посетителей, и еще нескольким нанесли легкие телесные повреждения.На месте происшествия подозреваемых не было, поэтому полицейские передали ориентировку своим коллегам. Нашли дебоширов на Театральной площади. Мужчины пытались скрыться от правоохранителей, при этом выкрикивая им угрозы.Когда полицейские догнали подозреваемых, то было установлено личность одного из них — это был Тарас Деяк — глава «Карпатской Сечи". Молодой человек угрожал полицейским физической расправой и при себе имел холодное оружие. Другой наряд задержал еще одного участника конфликта — жителя села Каменское Иршавского района Богдана Чедрика, у которого обнаружили два ножа и газовый баллончик.В действиях подозреваемых усматриваются признаки уголовных правонарушений по статьям 296,4, 263, 345, 125 УКУ. Граждан задержаны, на место происшествия вызвана следственно-оперативную группу. Также во время задержания Тарас Деяк неоднократно угрожал физической расправой сотрудникам полиции путем сообщений, а именно физической расправой в нерабочее время.Как рассказала пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Татьяна Щоголєва, на место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что действительно, 3 человека во время пребывания в кафе на Корзо 4, применили насилие, совершали хулиганские действия и повредили имущество заведения. Наряд патрульной полиции задержал тех граждан, ими оказались мужчины 1992 года рождения. На них прямо указали работники соседнего заведения, которые и вызвали полицию. Их доставили в Ужгородский отдел полиции, опросили, освидетельствовали и отпустили. Причина конфликта устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.Как не парадоксально, парни на видео выкрикивают угрозы на русском языке: «Еб*ть и резать», «Мы вас всех зарежем».Надеемся, "Карпатская Сечь" обнародует официальный комментарий по данному инциденту.Внимание, на кадрах присутствует нецензурная речь.