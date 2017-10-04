Министерство финансов нагло грабит Закарпатье

05.10.2017 (13:48)

Минфин отобрал у Закарпатья поступления от «дорожного эксперимента»

Министерство финансов Украины потребовало от Закарпатья 41 миллион гривен, полученных Закарпатской таможней ГФС от перевыполнения плановых показателей в сентябре. Эти деньги были запланированы на ремонт дорог.

– Со второго полугодия этого года для Закарпатской таможни резко подняли плановые показатели, которые очень трудно выполнить, а не то, что перевыполнить, – заявляет Геннадий Москаль. – Это делалось намеренно, чтобы не оставлять нам денег на восстановление инфраструктуры. При том, что других источников, кроме «дорожного эксперимента», для ремонта дорог Закарпатье не имеет – местные бюджеты дают копейки, а Госбюджет не дает практически ничего. Несмотря на поднятые плановые показатели, в сентябре Закарпатская таможня значительно перевыполнила планы, в результате Закарпатье должно получить 55 миллионов гривен на ремонт дорог.

Эти деньги уже были предварительно распределены по конкретным объектам, и здесь Минфин с грубым нарушением законодательства забирает 41 миллион, оставив 14. Изъятия мотивируется тем, что другие таможни Украины не выполнили планы, поэтому деньги следует отобрать от тех, кто перевыполнил. Однако это не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом, закон четко пишет, что 50 процентов от перевыполнения остается области для восстановления инфраструктуры. Сегодня же я подниму этот вопрос перед премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Если Госбюджет не дает денег на ремонт дорог, то хотя бы не забирайте от нас то, что заработанное на месте. Это чистой воды грабеж!

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Дорожный эксперимент: В Закарпатье отремонтируют десятки дорог (список)



