Венгрия просит Россию объединиться против Украины

05.10.2017 (14:43)

Венгрия призвала Россию вместе давить на Украину

Заместитель главы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши заявил, что Будапешт и Москва должны объединить усилия для совместного давления на Украину.

По словам Генгеши, соседи Украины должны вместе выступить против закона об украинизации образования. «Мы оказываем воздействие, какое можем, но пока его явно недостаточно. К великому сожалению, международное сообщество молчит по этому вопросу. Сейчас наша задача такова: уговаривать соседние страны, в том числе Россию, действовать совместно, выступить с общей декларацией, объединившись, давить на Украину», — сказал представитель Будапешта.

Он добавил, что странным выглядит отсутствие реакции на закон со стороны Евросоюза. «Реакция США, на наш взгляд, просто позорна. В своем коммюнике американское посольство в Киеве одобрило этот закон», — подчеркнул Генгеши.

3 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану заявил, что Будапешт и Бухарест совместно выступят против принятого Киевом закона об украинизации образования.

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый ранее Радой закон об образовании 26 сентября. Тогда Сийярто сказал, что Киев может забыть о европейском будущем. Он заявил, что Будапешт намерен блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, во всех международных организациях, особенно в ЕС.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.

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