Венгрия просит Россию объединиться против Украины

|Венгрия призвала Россию вместе давить на Украину
Заместитель главы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши заявил, что Будапешт и Москва должны объединить усилия для совместного давления на Украину.
По словам Генгеши, соседи Украины должны вместе выступить против закона об украинизации образования. «Мы оказываем воздействие, какое можем, но пока его явно недостаточно. К великому сожалению, международное сообщество молчит по этому вопросу. Сейчас наша задача такова: уговаривать соседние страны, в том числе Россию, действовать совместно, выступить с общей декларацией, объединившись, давить на Украину», — сказал представитель Будапешта.
Он добавил, что странным выглядит отсутствие реакции на закон со стороны Евросоюза. «Реакция США, на наш взгляд, просто позорна. В своем коммюнике американское посольство в Киеве одобрило этот закон», — подчеркнул Генгеши.
3 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану заявил, что Будапешт и Бухарест совместно выступят против принятого Киевом закона об украинизации образования.
Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый ранее Радой закон об образовании 26 сентября. Тогда Сийярто сказал, что Киев может забыть о европейском будущем. Он заявил, что Будапешт намерен блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, во всех международных организациях, особенно в ЕС.
5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.
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Почему Венгрия шантажирует Украину законом «Об образовании» (ВИДЕО)
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Комментарии
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Тупорылые кацапы, опять ушли в запой со своим спамом. Администратор видать анонирует на комментарии фейковые и лицо ботоксной крысы ))
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Нa cторону DНР перешел подполковник, начальник подразделения шифровальной связи СБY. Роман вынес с собой несколько тысяч документов, касающихся деятельности спецслужб в отношении Донбасса, России, — сообщили журналистам в МГБ.Присутствовавший на брифинге Лабусов заявил, что в подготовке диверсий в Донбассе принимали участие сотрудники CБY.«Со стороны СБY есть непосредственное участие в этом — подготовка, финансирование этой деятельности. ДРГ (диверсионно-разведывательные группы), они присутствуют на территории республики…
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По делу о крушении MH17 один иностран.представитель по расследованию крушения боинга рассказал,что следствие обнаружило новые факты,подтверждающие,что ракета ЗРК «Бук», сбившая борт,была запущена из окрестностей поселка Зарощинское Шахтерского района,который в том момент находился под контролем украинской армии.Помимо этого,следствие нашло доказательства причастности к катастрофе военнослужащих 156-го зенитного ракетного полка ВСУ.И всем давно известно,что укры стреляли в самолет ПУТИНА,который во время изменил курс,а попали в малазийский Боинг
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Основным поставщиком угля на Украину январе-сентябре 2017 года стала Россия.Российские поставки составили 55 % всего украинского импорта-1,04 млрд.дол.Как же мир изменился,для России Украина не"странна-агрессор", Россия на закрывает границы, в России нет запреты на совместный бизнес с Украиной и в конце концов Россия не воюет 4-ый год с Украиной (так и не явилась на войну).Так что в продаже угля нет ничего плохого (особенно если это экономически выгодно).А вот почему Украина торгует с Россией,ведь Россия по киевским-агрессор,напала на Украину.
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угро-финны за рассею вперде!!!
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Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о переходе на сторону ополчения человека, представившегося подполковником, начальником подразделения шифровальной связи Службы безопасности Украины .
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Это последствие перевода шифровального отдела на мову.Подполковник предпочел сдачу в плен сумасшествию.И это только начало, скоро все нормальные украинцы будут на стороне республик, и киевских преступников повесят.
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Предполагаю, что он сделал такое серьезное решение руководствуясь двумя очень важными фактами: 1)он видит конец Украины, как страны-её несостоятельность, её безнадежность и конечный тупик. 2) Он видит, что идет гражданская война против жителей Донбасса (и никакая не война России и Украины).