Мукачево – абсолютный аутсайдер по выполнению бюджета в области

05.10.2017 (15:01)

Мукачево опять провалило выполнение бюджета

За девять месяцев этого года в местные бюджеты Закарпатской области всего было собрано 2 миллиарда 599 миллионов 491,6 тысяч гривен. Перевыполнение плановых показателей составляет 3,9 процента или 98 миллионов 551,7 тысяч гривен.

При этом областной бюджет выполнен на 100,9 процента (поступило на 3 млн. 475 тыс. грн. больше, чем планировалось), городской бюджет Ужгорода выполнен на 104,7% (поступило на 21 млн. 763,6 тыс. грн. больше, чем планировалось), городской бюджет Берегово выполнено на 105,6% (поступило на 3 млн. 927,5 тыс. грн. больше, чем планировалось).

– Хочу обратить внимание на финансовую состоятельность объединенных территориальных общин (ОТГ), – отмечает Геннадий Москаль. – Если Тячевская ОТГ стабильно демонстрирует хорошие показатели (за три квартала она собрала более план 2,9 миллионов гривен), то Вильховецкая и Полянская ОТГ смогли собрать более план всего 371 и 379 тысяч гривен соответственно. А на последнем месте остается Мукачево, которое собрало более плана «аж» 65,8 тысяч гривен.

Больше собрали и Хуст (дополнительно 3,2 миллиона гривен), и даже маленький Чоп (дополнительно 4,5 миллионов гривен). Я уже не говорю о Ужгород, который собрал сверх плана более 21 миллионов гривен и является финансовым лидером области. Напомню, что Мукачево – единственное из всех административно-территориальных единиц, кто регулярно проваливает выполнение бюджета, это город – абсолютный аутсайдер Закарпатья.

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