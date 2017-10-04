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Ужгород засадили тысячами хризантем (ФОТО)

05.10.2017 (15:22)
Ужгород украсили цветами
Ужгород украсили цветами

Полторы тысячи кустов хризантем различных цветов высадили в Ужгороде на площади Шандора Петефи, Народной, Почтовой, Дружбы народов, Богдана Хмельницкого, на улице Собранецкой.

Эти осенние цветы будут цвести до морозов, а затем на их место и на других цветниках Ужгорода высадят около 15 тысяч луковиц тюльпанов, которые украсят город разными красками весной.

На многих локациях Ужгород сейчас украшают и летние цветы, которым способствует теплая погода – бегонии, петунии, розы, львиный зев и другие.
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Более десятка цветочных композиций украшали Ужгород летом (ФОТО)


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