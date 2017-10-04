Лидер «Карпатской Сечи» рассказал свою версию ночного дебоша в Ужгороде

05.10.2017 (16:20)

Тарас Деяк рассказал о разгроме «Карпатской Сечью» бара в центре Ужгорода

Тарас Деяк, лидер националистического движения "Карпатская Сечь", обнародовал ее на официальной странице "Карпатской Сечи" в Facebook.

"Вчера некоторые бойцы Карпатской Сечи включительно со мной принимали участие в схватке в центре Ужгорода.

Сейчас этот инцидент активно "пиарят" местные СМИ, сторонники Чубирко, либералы, леваки и т.д. Считаю нужным дать собственное, четкое объяснение событиям, что имели место в одном из баров города.

Встретившись с товарищем, мы решили отдохнуть в центральной части Ужгорода, в это же время молодой боец КС находился в заведении под названием "Bar 13", который почему-то стал популярным местом для лево/либеральных собраний и тусовок.

Поздно ночью, покинув это заведение, мы с товарищем вызвали такси. А через несколько минут увидели нашего юного собрата с полностью окривавленою головой, что едва держался на ногах за полученные побои. Когда мы подбежали к нему и спросили, что случилось, он просто показал на вышеупомянутый бар. Тогда мы без раздумий побежали к входу, который был забаррикадирован, и началась эмоциональная перепалка. Мы никогда не оставляли такого без ответа. Не знаю, что случилось тогда в том баре, что нашего товарища так жестоко избили, но в тот момент мы не могли решить эту ситуацию дипломатично. Я не выкрикивал никаких безссмисленных лозунгов, хотя признаю, что принимал участие в инциденте. Кричал молодой парень, что был в состоянии шока и у которого сейчас 6 швов из-за избиения.

Мы не рассчитываем на поддержку людей, которые нас никогда не поддерживали, не рассчитываем на спад информационного давления. Просто как всегда считаем нужным доносить до людей правду", - написал Тарас Деяк.

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Парни из «Карпатской Сечи» разгромили бар в центре Ужгорода (ФОТО, ВИДЕО)



