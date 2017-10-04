Лидер «Карпатской Сечи» рассказал свою версию ночного дебоша в Ужгороде

|Тарас Деяк рассказал о разгроме «Карпатской Сечью» бара в центре Ужгорода
Тарас Деяк, лидер националистического движения "Карпатская Сечь", обнародовал ее на официальной странице "Карпатской Сечи" в Facebook.
"Вчера некоторые бойцы Карпатской Сечи включительно со мной принимали участие в схватке в центре Ужгорода.
Сейчас этот инцидент активно "пиарят" местные СМИ, сторонники Чубирко, либералы, леваки и т.д. Считаю нужным дать собственное, четкое объяснение событиям, что имели место в одном из баров города.
Встретившись с товарищем, мы решили отдохнуть в центральной части Ужгорода, в это же время молодой боец КС находился в заведении под названием "Bar 13", который почему-то стал популярным местом для лево/либеральных собраний и тусовок.
Поздно ночью, покинув это заведение, мы с товарищем вызвали такси. А через несколько минут увидели нашего юного собрата с полностью окривавленою головой, что едва держался на ногах за полученные побои. Когда мы подбежали к нему и спросили, что случилось, он просто показал на вышеупомянутый бар. Тогда мы без раздумий побежали к входу, который был забаррикадирован, и началась эмоциональная перепалка. Мы никогда не оставляли такого без ответа. Не знаю, что случилось тогда в том баре, что нашего товарища так жестоко избили, но в тот момент мы не могли решить эту ситуацию дипломатично. Я не выкрикивал никаких безссмисленных лозунгов, хотя признаю, что принимал участие в инциденте. Кричал молодой парень, что был в состоянии шока и у которого сейчас 6 швов из-за избиения.
Мы не рассчитываем на поддержку людей, которые нас никогда не поддерживали, не рассчитываем на спад информационного давления. Просто как всегда считаем нужным доносить до людей правду", - написал Тарас Деяк.
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Парни из «Карпатской Сечи» разгромили бар в центре Ужгорода (ФОТО, ВИДЕО)
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Комментарии
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Тарас Деяк :" В этот день нам как и в другие дни работать было в падлу и мы,как всегда,решили нажраться...дальше не помню...
Считай по-нашему, мы выпили не много.
Не вру, ей-бога.
Скажи, Серёга!
И если б горилку гнать не из опилок,
То чё б нам было с пяти бутылок!
...Вторую пили
близ прилавка в закуточке,
Но это были
ещё цветочки.
Потом — в скверу, где детские грибочки,
Потом... Не помню — дошёл до точки.