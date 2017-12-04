Интервью Москаля о наиболее актуальных вопросах и событиях на Закарпатье (ВИДЕО)

02.12.2017 (14:57)

Геннадий Москаль в программе "Общественный контроль"

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Геннадий Москаль дал большое интервью телекомпании «М-Студио» о наиболее актуальных вопросах и событиях на Закарпатье за последний месяц, а именно: задолженность по зарплате бюджетникам, инициированное правительством реформирования лесной отрасли, спецоперацию силовиков на украинско-венгерской границе, акции правых сил в Береговые 12 ноября др.Отвечая на вопрос ведущей о возвращении на государственный баланс замка «Паланок», председатель ОГА отметил:– Кто пытается представить этот процесс так, как будто я ночью выкопаю «Паланок» лопатой, поставлю в рюкзак и понесу куда-то далеко. На самом деле замок и дальше останется в Мукачеве, просто будет на государственном балансе. Попытки захвата «Паланка» действительно были в 2003 и 2008 годах, но со стороны не облгосадминистрации, а со стороны Балог. Которые по коррупционным схемам и за бесценок хотели взять этот объект в аренду на 49 лет и устроить здесь семейный гостинично-ресторанный бизнес.Именно для недопущения этого бизнеса Верховная Рада Украины в 2009 году приняла постановление о возвращении «Паланка» на баланс государства. Напоминаю, что за это постановление проголосовало конституционное большинство – 336 народных депутатов – поэтому оно должно быть выполнено.Полностью интервью Г.Москаля телекомпании «М-Студио» смотрите ниже: