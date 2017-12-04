На Закарпатье частично открылся лыжный сезон (ФОТО)

|На Драгобрате уже можно каталься на лыжах
На закарпатском горнолыжном курорте «Драгобрат», частично открылся лыжной сезон 2017-18 годов. Снежный покров уже дает возможность любителям зимнего отдыха, кататься на лыжах и сноубордах, в настоящее время работает подъемник, возле отеля «Оазис».
По предварительной информации, официальное открытие сезона должно состояться 14-15 декабря.
Другие горнолыжные курорты Закарпатья пока, в ожидании большего снежного покрова.
Напомним, еще в конце октября Драгобрат завалило снегом (ФОТО)
Рейтинг: 0