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На Закарпатье частично открылся лыжный сезон (ФОТО)

02.12.2017 (15:41)
На Драгобрате уже можно каталься на лыжах
На Драгобрате уже можно каталься на лыжах

На закарпатском горнолыжном курорте «Драгобрат», частично открылся лыжной сезон 2017-18 годов. Снежный покров уже дает возможность любителям зимнего отдыха, кататься на лыжах и сноубордах, в настоящее время работает подъемник, возле отеля «Оазис».

По предварительной информации, официальное открытие сезона должно состояться 14-15 декабря.

Другие горнолыжные курорты Закарпатья пока, в ожидании большего снежного покрова.


Напомним, еще в конце октября Драгобрат завалило снегом (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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