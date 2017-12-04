В Закарпатье у наркодельцов изъяли 80 килограммов наркотиков (ФОТО)

02.12.2017 (16:22)

В Мукачево на дому нашли нарколабораторию

Полиция совместно с прокуратурой, в рамках санкционированного обыска, из квартиры в г. Мукачево, изъяли почти 80 кг наркотиков. Во время задержания подозреваемые оказали сопротивление и даже применили оружие..

2 декабря, около 10:00 полицейские, согласно постановлению суда, провели обыск по месту жительства двух братьев-мукачевцев, которых заподозрили в хранении большого количества наркотических средств.

Подозреваемые, во время обыска, пытались оказывать сопротивление правоохранителям, применив травматический пистолет и нож.

Несмотря на это, попав в помещения полицейские Управление противодействия наркопреступности в Закарпатской области с мукачевскими коллегами обнаружили в одной из комнат дома наркотические средства. Помещение было изолированным от других и с затонированными окнами. В подвальном помещении дома подозреваемые обрабатывали стебли конопли, резали их и фасовали. Также при осмотре придомовой территории полиция обнаружила большой парник, подключенный к системе вентиляции, где мужчины выращивали наркосодержащие растения.

Полицейские из дома мукачевцев изъяли особо опасные наркотические вещества: соцветия конопли (так называемые "шишки"), листья и стебли марихуаны. Общий вес изъятого составил около 80 кг.

Во время обыска один из подозреваемых мукачевцев убежал, выбросив нож, а другого, 28-летнего мужчину полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как выяснилось, оба подозреваемых жили со своей матерью. Женщина уверяет, что ничего не знала о незаконной деятельности своих детей, полиция проверит достоверность ее показаний.

Полиция начала уголовные производства по факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупных размерах, за посев и выращивание конопли группой лиц с целью сбыта, за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей и применение насилия в отношении работника полиции, а это ч. 3 307, ч.2 ст.310, ст.342, ст.345 Уголовного кодекса Украины. Кроме этого в их преступных действиях видят также признаки преступления по статье 263 Уголовного кодекса Украины, то есть, незаконное обращение с оружием. Изъятые наркотические средства и оружие полицейские направили на экспертизу.