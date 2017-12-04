"Квартал 95" официально зарегистрировал политическую партию "Слуга народа"

02.12.2017 (17:33)

В Украине появилась политическая партия "Слуга народа"

В Украине официально зарегистрировали новую политическую партию под названием "Слуга народа", об этом говорится на сайте Министерства юстиции.

Так, в едином государственном реестре юридических лиц на сайте Министерства юстиции Украины появилось юридическое лицо, наименование которой “Политическая партия „Слуга народа“ (ПП „Слуга народа“).

Согласно данным реестра, организационно-правовая форма юридического лица „Слуга народа“ — политическая партия.

Также, согласно данным ЕГР, руководителем политической партии „Слуга народа“ является Баканов Иван Геннадьевич, который, по данным аналитической системы YouControl, является руководителем ООО „Квартал 95“ с 2013 года.

В то же время, согласно системе YouControl, ранее „Политическая Партия „Слуга народа““ называлась „Политическая Партия "Партия Решительных перемен”“.

Отметим, что адрес регистрации политической партии “Слуга народа”, согласно ЕГР — 04053, г.Киев, улица Сечевых стрельцов, дом 77, офис 728.

В то же время, как отмечается на сайте аналитической системы YouControl, такой же адрес указан как место регистрации частного юридического бюро “Качура Лоерс”.





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