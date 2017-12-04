В Праге обрушился мост (ФОТО)

02.12.2017 (21:14)

Пешеходный мост через Влатву между Имперским островом и Тройским замком

Мост через Влатву был построен в 1984 году. Отмечается, что объект был отремонтирован в 2011 году, но уже тогда было очевидно его аварийное состояние. Эксперты отмечали, что он сможет простоять около 5-7 лет.

2 декабря в Праге обрушился пешеходный мост через Влатву между Имперским островом и Тройским замком, в результате чего были ранены минимум четыре человека.

Об этом сообщает чешский сайт Novinky.

В результате обрушения, 60-летний мужчина оказался в коме, у 63-летняя женщина получила многочисленные переломы. Также травмы получили еще двое — мужчины 40 и 34 лет.

Есть информация о том, что еще двое жителей упали в реку во время обрушения. Их судьба пока неизвестна.

Водолазы отделения пожарной безопасности проводят проверку речного дна, им помогают каноисты из ближайшего спортивного клуба. По информации «Чешского телевидения» пожарные попросили незамедлительно остановить движение речного транспорта на месте происшествия.

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