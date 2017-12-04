Поездом в Европу: стали известны цены на билеты

С Украины в города Европы поедут новые поезда, стало известно цены на билеты
Железной дороге можно добраться до самых популярных туристических городов.
Украинцы смогут добраться до Европы не только автомобилем и на самолете. “Укрзализныця” начала продажу билетов на международные поезда, курсирующих в страны Европейского Союза.
Они начнут отправляться в этом направлении с 10 декабря, именно тогда, когда вступает в силу новое расписание движения железнодорожного пассажирского транспорта. Украинцы смогут добраться на поездах до таких городов Европы как Братислава, Прага, Будапешт, Кошице, Бухарест, Варшава, Вроцлав, Перемышль, Бухарест и Сучава.
В “Укрзализныце” опубликовали цены на популярные маршруты с учетом курса евро на дату приобретения билета.
Например, при курсе евро 31,1 грн стоимость проезда будет следующая:
• Киев – Прага – 3013,52 грн.
• Киев – Братислава – 2264,83 грн.
• Киев – Кошице – 1456,85 грн.
• Киев – Будапешт – 2002,79 грн.
• Львов – Будапешт – 1400,99 грн.
• Киев – Вена – 2505,04 грн.
• Львов – Варшава – 1728,25 грн.
• Львов – Вроцлав – 1634,66 грн.
• Киев – Варшава – 1350,78 грн.
• Киев – Бухарест – 2551,52 грн.
• Вадул-Сирет – Бухарест – 954,60 грн.
• Вадул-Сирет – Сучава – 174,70 грн.
Но существуют определенные трудности по приобретению таких билетов с помощью электронного сервиса. Причина в том, что сайт “Укрзализныци” пока не знает вышеперечисленных европейских городов и не дает возможности их выбрать, чтобы посмотреть маршруты подробнее.