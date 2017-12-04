Катастрофа! Целый остров уходит под воду, множество погибших (фото, видео)
03.12.2017 (09:22)
Ужасное наводнения на Шри-Ланке: десятки погибших, среди них украинец
На индонезийском острове Ява и на Шри-Ланке в результате наводнения погибли более 50 человек. Среди жертв украинский гражданин.
На Яве погибли 25 человек. Там шторм "Чемпака" нанес значительные разрушения в округе Пачитан в центральной части южного побережья острова. Разрушены более 1,7 тысячи домов. Из региона эвакуировали более двух тысяч жителей.
На Шри-Ланке мощный шторм "Окхи" вызвал масштабные наводнения. За три дня 26 погибших. Среди низ и гражданин Украины, которого смыло водой в районе популярного среди туристов города Галле. Из опасной зоны эвакуировали около 20 тыс. человек.