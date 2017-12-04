Украинских водителей ждет неприятный сюрприз: придется раскошелиться

|В Украине хотят вернуть обязательные техосмотры автомобилей
В Раде на днях появился законопроект, который может вернуть обязательные техосмотры.
Таким образом, власти Украины намерены привести нормы отечественного законодательства к стандартам Евросоюза.
В частности, в документе предусмотрена масса нововведений, которые коснутся каждого водителя. Одно из них гласит, что останавливать автомобиль для проверки документов сможет не только полиция, но и «Уполномоченные должностные лица центрального органа исполнительной власти, обеспечивающие реализацию государственной политики по вопросам безопасности на транспорте».
Примечательно, что они смогут проверять не только наличине свидетельства о пройденном техосмотре но и получат право проводить «придорожный осмотр авто». Также согласно законопроекту, самому осмотру подлежат транспортные средства «независимо от страны регистрации».
Соответственно, под это правило будут подпадать и авто на «еврономерах».
Получить талон техосмотра можно будет у частных компаний, которые прошли все регламентированные проверки, имеют соответствующее оборудование и персонал.
Проводить техосмотр легковых авто, которые не заняты в коммерческой деятельности будет необходимо раз в два года. Новые авто необходимо отправлять на техосмотр только через четыре года после первой регистрации.
Вводится техосмотр будет поэтапно. С 1 июля 2018 года международных пассажирских перевозчиков обяжут оборудовать тахографами и ограничителями скорости свои транспортные средства. С 1 января 2019 те же обязательства коснуться пассажирских перевозок внутри страны.
Для легковых автомобилей, в случае принятия законопроекта, техосмотр станет снова обязателен с 01 января 2021 года.
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Комментарии
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А "українська" влада не хоче привести норми споживання , прожитковий мінімум , пенсії та зарплати до стандартів ЄС ? Тоді можна й ціни на послуги , тарифи та інші "стандарти європейські" запроваджувати . Здається що в цій владі українців як кіт наплакав , та й то відфільтровані спецслужбами "наших" кураторів закордонних .