Украинских водителей ждет неприятный сюрприз: придется раскошелиться

03.12.2017 (09:42)

В Украине хотят вернуть обязательные техосмотры автомобилей

В Раде на днях появился законопроект, который может вернуть обязательные техосмотры.

Таким образом, власти Украины намерены привести нормы отечественного законодательства к стандартам Евросоюза.

В частности, в документе предусмотрена масса нововведений, которые коснутся каждого водителя. Одно из них гласит, что останавливать автомобиль для проверки документов сможет не только полиция, но и «Уполномоченные должностные лица центрального органа исполнительной власти, обеспечивающие реализацию государственной политики по вопросам безопасности на транспорте».

Примечательно, что они смогут проверять не только наличине свидетельства о пройденном техосмотре но и получат право проводить «придорожный осмотр авто». Также согласно законопроекту, самому осмотру подлежат транспортные средства «независимо от страны регистрации».

Соответственно, под это правило будут подпадать и авто на «еврономерах».

Получить талон техосмотра можно будет у частных компаний, которые прошли все регламентированные проверки, имеют соответствующее оборудование и персонал.

Проводить техосмотр легковых авто, которые не заняты в коммерческой деятельности будет необходимо раз в два года. Новые авто необходимо отправлять на техосмотр только через четыре года после первой регистрации.

Вводится техосмотр будет поэтапно. С 1 июля 2018 года международных пассажирских перевозчиков обяжут оборудовать тахографами и ограничителями скорости свои транспортные средства. С 1 января 2019 те же обязательства коснуться пассажирских перевозок внутри страны.

Для легковых автомобилей, в случае принятия законопроекта, техосмотр станет снова обязателен с 01 января 2021 года.





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